مصدر الصورة Getty Images Image caption تريزيغية والمحمدي شاركا في الشوط الثاني وغيرا نتيجة المباراة لصالح أستون فيلا

قاد اللاعب المصري محمود حسن تريزيغيه فريق أستون فيلا إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب ليستر سيتي، بهدف قاتل في الدقيقة 93، بصناعة مصرية خالصة من زميله محمد المحمدي، في ليلة مثيرة على ملعب فيلا بارك.

وجاء هدف تريزيغيه في الوقت القاتل من مباراة العودة بين الفريقين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق وقرر الحكم أربع دقائق إضافية.

وبدأت المباراة دون المحمدي وتريزيغيه، لكنهما غيرا مجريات المباراة فور نزولهما في الشوط الثاني، ودخل تريزيغيه في الدقيقة 77 والمحمدي في الدقيقة 84، وكانت المباراة تتجه إلى ركلات الترجيح واستعد المدربان بأسماء من سيسدد ركلات الترجيح.

وفي الوقت القاتل تلقى المحمدي كرة في نصف ملعب ليستر سيتي من جهة اليمين، أرسلها عرضية طويلة إلى أقصى اليسار ليقابلها تريزيغيه بقدمه اليمنى في الزاوية العكسية واكتفى الحارس كاسبر شمايكل بالمشاهدة دون حراك.

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وانفجر ملعب فيلا بارك احتفالا بالهدف وبعد المباراة تدفقت الجماهير إلى الملعب وحملت تريزيغيه على الأكتاف، بعد أن قادهم إلى نهائي البطولة لأول مرة منذ كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2015، عندما خسروا 4-0 أمام أرسنال.

بدأت المباراة بضغط قوي من ليستر سيتي بقوة في محاولة لحسم التأهل بعد التعادل في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف لكل فريق، ونجح حارس فيلا أورغان نايلاند، في الحفاظ على شباكه نظيفة وأنقذ العديد من الكرات الخطيرة في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 12 تمكن مات تاغارت، في إحراز هدف التقدم لأستون فيلا، واستمر التقدم في الشوط الثاني حتى الدقيقة 72 عندما أدرك سيتي التعادل من خلال النيجيري كيليشي ايهياناتشو.

وينتظر فيلا الفائز من مباراة مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد، ليكون الطرف الثاني في المباراة النهائية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز سيتي على يونايتد في عقر داره 3-1 وسيلتقيان في مباراة الإياب، يوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد.