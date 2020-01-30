مصدر الصورة AFP Image caption براينت وزوجته فانيسا

خرجت أرملة أسطورة كرة السلة كوبي براينت عن صمتها، وتحدثت للمرة الأولى منذ حادث تحطم المروحية الذي أدى إلى مقتل زوجها وابنتها، وسبعة آخرين يوم الأحد الماضي.

ونشرت فانيسا على انستغرام صورة عائلية، وعلقت قائلة إنها "محطَّمة تماما" وإن "الكلمات لا تسعفها لوصف آلامها".

وأنجب براينت وفانيسا أربع فتيات إحداهن جيانا التي قتلت في الحادث ولم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها.

ولم تعلن أي تفاصيل حتى الآن حول ترتيبات تشييع جثمان براينت وابنته.

ولا تزال التحقيقات جارية حول الحادث الذي وقع غربي لوس أنجليس، بينما كان براينت في طريقه لتدريب فريق كرة السلة الذي تلعب فيه ابنته في بطولة محلية للشباب في أكاديمية مامبا سبورتس.

وقالت فانيسا على انستغرام: "نحن منهارون تماما بسبب هذه الخسارة المفاجئة لزوجي الحبيب كوبي الذي كان أبا رائعا لأطفالنا، وابنتي الجميلة جيانا، التي كانت بنتا مُحبّة ورصينة ورائعة، وأختا مدهشة لـ نتاليا، وبيانكا، وكابري".

وأضافت فانيسا: "أتمنى لو ظلا معنا هنا للأبد. كانا هبتين جميلتين أُخذا منا سريعا. لا أعلم ما تخبئه لنا الأيام، وكم هو مستحيل أن أتخيل الحياة بدونهما".

كما توجهت فانيسا بالشكر لكل من ساندها بالدعم، وأعلنت تدشين صندوق لمساعدة العائلات الأخرى التي تضررت من الحادث.

مصدر الصورة Instagram/Vanessa Bryant

وكان من بين الضحايا قائد الطائرة، وفتاتان أخريان في الثالثة عشرة من العمر كانتا مشاركتين في البطولة، وثلاثة من أقاربهما، ومدرب آخر.

وحصد براينت بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خمس مرات مع فريقه، لوس أنجليس ليكرز، وتقلد ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين.

وبعد اللعب لمدة عشرين عاما مع الفريق، تقاعد براينت في أبريل/نيسان 2016.

وفي بيان على انستغرام، أضاف فريق ليكرز إلى عبارات الثناء على الأسطورة الراحل، القول: "كان أكثر من مجرد لاعب كرة سلة".

وقال الفريق في رسالة أخرى: "لقد تحطّمنا بهذا الفقدان المفاجئ لكوبي براينت وابنته جيانا. تعجز الكلمات عن التعبير عما كان يمثله كوبي لفريق لوس أنجليس ليكرز ولمشجعينا ولمدينتنا. براينت لم يكن مجرد لاعب كرة سلة، لقد كان أبا حانيا وزوجا محبوبا ورفيقا صدوقا، وسيبقى حبه وذكراه في قلوبنا للأبد".