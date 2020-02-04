مصدر الصورة Getty Images Image caption قضى رونالدو وقت المباراة على مقاعد البدلاء

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكما يقضي بدفع شركة منظمة لمباراة محلية تعويضا لاثنين من مشجعي كرة القدم بسبب عدم مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة ودية مع فريقه يوفنتوس، كان من المفترض أن يشارك فيها أمام الفريق المحلي في كوريا الجنوبية، وفقا لإعلان سابق.

وعلم المشجعون من الإعلان أن مهاجم البرتغال سوف يلعب 45 دقيقة على الأقل أمام فريق يضم جميع نجوم اللعبة في الدوري الكوري الجنوبي في يوليو/تموز الماضي، لكن رونالدو لم يغادر مقاعد البدلاء للمشاركة في المباراة كما كان متوقع من المشجعين.

وألزمت المحكمة الشركة المنظمة لتلك المباراة، وهي شركة "فاستا"، بدفع تعويض قدره 371 ألف وون، (نحو 240 جنيها استرلينيا) لمشجعين اثنين.

وقال المحامي كيم مين كي إن المبلغ يشمل 300 ألف وون (194 جنيها استرلينيا) تعويضا عن "الألم النفسي" الذي تسببت فيه الواقعة.

وأضاف كيم، الذي رفع الدعوى القضائية، قائلا: "ضللت شركة فاستا مشجعي كريستيانو رونالدو واستخدمتهم لصالحها".

مصدر الصورة Getty Images Image caption مشجعون في العاصمة سيول يرتدون صورة رونالدو

وقال كيم لوكالة رويترز للأنباء إنه كان يمثل 87 عريضة دعوى في قضايا أخرى رُفعت بشأن المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3، ولم يشارك فيها رونالدو، وفقا لإعلان ترويجي للمباراة.

وبيعت نحو 65 ألف تذكرة للمباراة في أقل من ثلاث دقائق، بعد ظهور رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، في إعلانات ترويجية للمباراة.

وأعرب المشجعون عن غضبهم عندما لم يبد اللاعب أي بادرة لمغادرة مقاعد البدلاء، فهتفوا باسم منافسه ليونيل ميسي.

كما أرسلت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم خطاب احتجاج إلى نادي يوفنتوس الإيطالي لمخالفته العقد.

ولم تعلق الشركة المنظمة على الأمر حتى الآن.