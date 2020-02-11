مصدر الصورة Getty Images Image caption بن رحمة لم يشارك في فوز الجزائر ببطولة أمم أفريقيا الماضية في مصر بسبب الإصابة

يقول اللاعب الجزائري، سعيد بن رحمة، إنه يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، لكنه يريد تحقيق هذا من خلال الصعود مع فريقه الحالي، برينتفورد، بعد الفوز بدوري الدرجة الأولى.

ويرفض اللاعب الدولي الجزائري فكرة أنه قد يتأثر باهتمام أندية إنجليزية، تلعب حاليا في الدوري الممتاز، بضمه إلى صفوفها.

وبدلا من ذلك يركز الجناح الأيسر والمهاجم الجزائري، 24 عاما، على مساعدة برينتفورد في العودة إلى الدوري الممتاز لأول مرة منذ عام 1947.

وقال بن رحمة لبي بي سي سبورت "في الوقت الحالي أركز على برينتفورد. سأرى ما سيحدث هذا الصيف ولكن في الوقت الحالي أنا أركز بشدة هنا."

وأضاف:"أنا سعيد، فأنا ألعب وأسجل وأفوز، إنه وضع جيد لذا أنا سعيد. في الوقت الحالي أنا هنا (مع برينتفورد)".

وساهم بن رحمة في فوز فريقه، يوم السبت، عندما تغلب على ضيفه ميدلسبره 3-2 ، ليحافظ برينتفورد على الصدارة.

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وأضاف "طموحي هو أن ألعب في الدوري الممتاز. إنه طموحي الأول. إنها الخطوة الأولى ثم سأستمر في التقدم".

وتابع: "إذا ذهبت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إن شاء الله مع برينتفورد أو ... لا أعرف، لكن طموحي هو الدوري الممتاز".

وقال بن رحمة إنه يتطلع إلى أن يحذو حذو بعض زملائه الكبار في منتخب الجزائر، مثل رياض محرز في مانشستر سيتي، وبغداد بونجاح في السد القطري.

ووصفهم بأنهم "لاعبون رائعون، محرز مع السيتي لاعب جيد جدا. وبونجاح أيضا لاعب كبير جدا".

وأضاف: "أنا سعيد عندما أذهب للمنتخب الجزائري، أنا سعيد للغاية لأنني قابلت لاعبين كبار، وهذا يساعدني في تحقيق التقدم وانتظر فرصتي".

ولم يشارك بن رحمة مع منتخب الجزائر في الفوز ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة في مصر بسبب الإصابة.

ويلعب بن رحمة في صفوف برنتفورد، بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، منذ انضمامه إلى النادي، قادما من نادي نيس الفرنسي عام 2018.

وسجل ثلاثية في مباراة فريقه التي فاز فيها 5-1 على هال سيتي ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في 28 مباراة.