مصدر الصورة AFP Image caption يعاني بيليه من مشاكل صحية منذ فترة

قال نجل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إن والده لا يرغب في مغادرة مسكنه بسبب حالته الصحية السيئة.

ويعتبر بيليه، مهاجم منتخب البرازيل الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، على نطاق واسع أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وفي العام الماضي، نقل بيليه إلى المستشفى، بعد إصابته بالتهاب في المسالك البولية.

ويعاني بيليه، البالغ من العمر 79 عاما، منذ فترة من مشاكل في الفخذ، وأصبح بحاجة إلى أدوات تساعده على المشي. وقد ظهر في العديد من المناسبات العامة مؤخرا على كرسي متحرك.

وقال إيدينو، نجل بيليه، لقناة غلوبو التلفزيونية البرازيلية إن والده "يشعر بالحرج للغاية ومنعزل".

وحقق بيليه رقما قياسيا عالميا، بتسجيل 1281 هدفا في 1363 مباراة، خلال مسيرته التي استمرت 21 عاما، بما في ذلك 77 هدفا في 91 مباراة مع منتخب البرازيل.

وظلت حالته الصحية على غير ما يرام في السنوات القليلة الماضية، حيث خضع لعملية جراحية في البروستات في عام 2015، وذلك بعد نقله إلى المستشفى للمرة الثانية خلال ستة أشهر.

وقال إيدينو "لك أن تتصور.. إنه الملك، طالما كان شخصية ذات تأثير، واليوم لا يستطيع المشي على نحو صحيح".

وأضاف "إنه يشعر بالحرج، ولا يريد الخروج أو الظهور أمام الناس، أو القيام بأي شيء يستلزم مغادرة المنزل".

وتابع "إنه واهن للغاية. لقد أجريت له عملية لاستبدال مفصل الفخذ، لكنه لم يستكمل إعادة التأهيل بشكل كاف أو مثالي. لذلك فهو يعاني من هذه المشكلة في الحركة، والتي تسببت بدورها في نوع من الاكتئاب".

ويصادف شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري الذكرى الخمسين لآخر بطولة من كأس العالم فاز بها بيليه مع منتخب البرازيل، والذي يعتقد كثيرون أنه ضم حينذاك أفضل تشكيلة فريق على الإطلاق.

واقتنصت البرازيل البطولة في عام 1970 من المكسيك، التي استضافت البطولة في أول نسخة تقام خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.