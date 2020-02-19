ليفربول يخسر أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

مصدر الصورة Reuters Image caption جماهير الريدز تنتظر مباراة العودة المرتقبة على ملعب أنفيلد

خسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم سيطرة ليفربول على مجريات المباراة وحماسه للدفاع عن لقبه الأوروبي الذي فاز به العام الماضي على نفس الملعب، "واندا متروبوليتانو"، إلا أنه فشل في تعويض هدف مبكر أحرزه ساول نيغويز في الدقيقة الرابعة من ضربة ركنية.

وتنتظر جماهير الريدز مباراة العودة المرتقبة على ملعب أنفيلد، الأربعاء 11 مارس/آذار المقبل، أملا في عودة قوية من جانب بطل أوروبا بدلا من الخروج من البطولة.

وحاول الألماني يورغن كلوب تدارك الموقف خلال المباراة، وأجرى تغييرات في الخط الأمامي بخروج السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، ونزول أليكس تشامبرلين وديفوك أوريجي، إلا أن الموقف ظل معقدا.

واستحوذ الريدز على مجريات المباراة بنسبة كبيرة، دون أن يستطع التسجيل.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هالاند أحرز هدفين في شباك سان جيرمان

وفي البطولة ذاتها تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي خسارة أمام مضيفه بروسيا دورتموند الألماني، بهدفين مقابل هدف.

وكان المهاجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، 19 عاما، هو نجم المباراة؛ إذ أحرز هدفي فريقه دورتموند في ثماني دقائق فقط، الهدف الأول في الدقيقة 69 وبعدها أطلق تسديدة قوية ليضيف الثاني في الدقيقة 77.

ورفع هالاند رصيده في دوري الأبطال إلى 10 أهداف، ثمانية مع فريقه السابق سالزبورغ النمساوي في دور المجموعات.

وسجل هدف سان جيرمان الوحيد البرازيلي نيمار، في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وخاض الفريق الفرنسي المباراة بقوته الضاربة بعد عودة نيمار وكيليان مبابي، إلى التشكيلة الأساسية لكن دفاع دورتموند تألق ومنع خطورتهما تماما.

ويخشى جمهور سان جيرمان من تكرار نفس أخطاء المواسم الماضية، حيث ودع الفريق دوري الأبطال من هذا الدور في آخر ثلاثة مواسم.