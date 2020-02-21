Image caption رونالدو سجل أكبر عدد من الأهداف في مسيرته لصالح ريال مدريد الإسباني

يستعد كريستيانو رونالدو، لمباراته رقم 1000 في مسيرته اللامعة، عندما يواجه يوفنتوس نظيره سبال، يوم السبت،في الدوري الإيطالي.

وخاض البرتغالي 835 مباراة مع الأندية التي لعب لها ، و164 أخرى دولية، مسجلاً 724 هدفاً.

وبدأ اللاعب - الذي نال الكرة الذهبية خمس مرات خلال مسيرته الاستثنائية - مشواره مع نادي سبورتنغ لشبونة، فظهر في 31 مباراة بين 2002 و2003، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد، في سن الـ 18.

وانضم رونالدو إلى ريال مدريد عام 2009 - بعد ستة أعوام أمضاها مع اليونايتد وشارك خلالها في 292 مباراة - واستمر في صفوفه حتى 2018 عندما انتقل إلى يوفنتوس.

وحقق رونالدو نقلته في التهديف في موسم 2006-2007 عندما سجل أكثر من 20 هدفاً في الموسم للمرة الأولى. ومنذ ذلك الحين، لم يقل عدد أهداف رونالدو عن الـ 20 في كل موسم.

وتحسن رونالدو مع تقدم العمر، سيما على المستوى الدولي. وبعد أن سجل عدد أهداف أقل من 10 في أول 10 مواسم له مع البرتغال، سجل رونالدو 10 أو أكثر من الأهداف في ثلاثة من المواسم الأربعة الأخيرة.

لأي فريق سجل رونالدو أكبر عدد من الأهداف؟

استفاد ريال مدريد بشكل كبير من رونالدو ، حيث سجل 450 من أهدافه البالغة 724 طوال مسيرته للعملاق الإسباني، الذي لعب معه 438 مباراة، أكثر من أي فريق آخر.

وسجل خمسة أهداف خلال مبارياته الـ 31 مع سبورتنغ، و118 في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، و99 في 164 مباراة مع البرتغال، وفي الوقت الحالي 52 في 72 مشاركة مع يوفنتوس.

ضد أي فريق سجل النجم البرتغالي أكبر عدد من الأهداف؟

جاء 27 من أهداف رونالدو الـ 724 خلال مسيرته، في مرمى إِشبيلية، خصمه المفضل.

أما الفريق الإنجليزي الذي سجل رونالدو في مرماه أكبر عدد من الأهداف في جميع المسابقات، فهو توتنهام هوتسبر، بـ 10 أهداف.

وكانت ثلاثيته الأولى لصالح مانشستر يونايتد عندما فاز الفريق على نيوكاسل بستة أهداف نظيفة يوم 12 يناير/كانون ثاني 2008.

واستمر في تسجيل 55 ثلاثية أخرى، لكن المذهل أن أول مرة كانت هي الوحيدة التي سجل فيها ثلاثية في مباراة لليونايتد.

وجاءت ثلاثيته الأخيرة ضد كالياري، خلال فوز يوفنتوس عليه برباعية نظيفة يوم 6 يناير/كانون الثاني من هذا العام.

المباراة الـ 1000...

هناك بعض التشكيك في رقم رونالدو القياسي لعدد مرات الظهور.

فاثنتان من المباريات الـ 999 كانت مع سبورتنغ "ب" أي فريقهم الاحتياطي. في الواقع، جاءت أول مباراة منهما بعد ظهوره مع الفريق الأول للمرة الأولى.

وقبل أن تقول إن هاتين المبارتين لا تحتسبان، يلعب الفريق الاحتياطي بنظام الدوري نفسه، مثل فريق سبورتنغ بدوري الدرجة الأولى البرتغالي. أي فكر في الأمر وكأنه فريق ليفربول "ب" الذي يلعب في الدرجة الثانية، وبالتالي فإن مستوى كرة القدم فيه لا يزال يعتبر رفيعاً.

وعدم احتساب هذين الظهورين يعني أن رونالدو سيصل إلى المباراة رقم 1000 ضد غريم يوفنتوس إنتر ميلان، مطلع الأسبوع المقبل، وربما الرجل نفسه يفضل ألا يحتسبا.

إنه لاعب المناسبات الكبيرة على أية حال.

لحظات تاريخية

عندما يقرر رونالدو الاعتزال أخيراً، سيكون قادراً على إلقاء نظرة على الكثير من اللحظات السعيدة في مسيرته. ونستعرض هنا بعض مبارياته التاريخية:

المباراة الأولى - بدايته مع سبورتنغ

سبورتنغ لشبونة أمام إنتر ميلان ، تعادل بدون أهداف - 14 أغسطس/آب 2002

مصدر الصورة Rex Features Image caption ظهر رونالدو، الوجه الجديد، لأول مرة مع سبورتنغ في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً و190 يوماً

المباراة رقم 34 - مشاركته الأولى مع مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 4 بولتون واندرز 0 - 16 أغسطس/آب 2003

Image caption رونالدو سجل أكبر عدد من الأهداف في مسيرته لصالح ريال مدريد الإسباني

المباراة رقم 80 - يحصد أول لقب كبير

مانشستر يونايتد 3 ميلوول 0- 22 مايو/أيار 2004

مصدر الصورة Getty Images Image caption رونالدو يفوز بأول لقب كبير - كأس رابطة المحترفين - مسجلاً في مباراة فاز فيها مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة على ميلوول في النهائي

المباراة رقم 83 - أول هدف دولي

البرتغال 1 اليونان 2 - 12 يونيو/حزيران 2004

مصدر الصورة Getty Images Image caption رونالدو يسجل أول هدف دولي له في حين خسرت البرتغال البلد المضيف ليورو 2004 أمام اليونان في مرحلة المجموعات

المباراة رقم 393 - افتتاح رصيده مع مدريد

ريال مدريد 3 ديبورتفيو لا كورونيا 2 - 29 أغسطس/آب 2009

مصدر الصورة Getty Images Image caption رونالدو يسجل لأول مرة مع ريال مدريد من ضربة جزاء في الدقيقة 35

المباراة رقم 577 - أول ثلاثية في دوري الأبطال

ريال مدريد 4 أياكس 1 - 3 أكتوبر/تشرين أول 2012

مصدر الصورة Getty Images Image caption بعد التغلب على أياكس في مرحلة المجموعات، وصل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2012-2013

المباراة رقم 633 - أول ثلاثية مع البرتغال

البرتغال 4 ايرلندا الشمالية 2 - 6 سبتمبر/أيلول 2013

مصدر الصورة Getty Images Image caption رونالدو يسجل ثلاثية في الشوط الثاني تضمن عودة البرتغال للفوز بعد أن كانت متأخرة بنتيجة 2-1 ضمن تصفيات كأس العالم في بلفاست

المباراة رقم 921 - رونالدو يفتتح سجل أهدافه مع يوفنتوس

يوفنتوس 2 ساسولو 1- 16 سبتمبر/أيلول 2018