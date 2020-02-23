مصدر الصورة Reuters Image caption تايسون فوري..ملك الغجر

توج البريطاني تايسون فيوري للمرة الثانية بلقب المجلس العالمي للملاكمة للوزن الثقيل بعد الفوز على الأمريكي ديونتاي وايلدر، بعد إيقاف المباراة في الجولة 7، في اللقاء الذي أقيم بينهما في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وكان هذا اللقاء إعادة لمباراتهما التي انتهت بتعادل مثير للجدل عام 2018.

بهذا الفوز يصبح فيوري بطلا للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى عندما فاز على الأوكراني فلاديمير كليتشكو عام 2015.

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كان فيوري، الذي اشتهر بلقب ملك الغجر، قد حقق نصرا آخر أكثر أهمية من الفوز على وايلدر عندما انتصر على الإدمان والاكتئاب.

فمن هو تايسون فيوري؟

ولد تايسون فيوري في 12 أغسطس/ آب عام 1988 بالقرب من مدينة مانشستر في انجلترا، وأحب الملاكمة منذ سن مبكرة وبرز فيها.

وهو متزوج منذ عام 2008 من باريس التي التقاها بمدينة دونكاستر في انجلترا ولديهما 5 أبناء.

وفي عام 2016 اعترف فيوري أنه كان يتعاطى المخدرات ويعاني من الاكتئاب.

وقال حينئذ:" كنت أشعر بيأس كبير دفعني إلى هذا الطريق ولكن طوال مسيرتي في عالم الملاكمة لم أتناول أي نوع من المنشطات".

وأضاف قائلا: "كنت أتمنى الموت كل يوم بسبب ذلك".

وفي أكتوبر/ تشرين أول عام 2016 تنازل عن كل ألقابه مع زيادة وزنه بدرجة كبيرة لدرجة حيث وصل إلى 172 كيلوغراما وفي وقت كان يعاني فيه من إصابة، ويواجه اتهامات بتناول منشطات، وهي الاتهامات التي نفاها فوري.

وفي تلك الفترة أرجأت مباراة الإعادة مع كليتشيكو عدة مرات بعد أن أعلن فيوري أنه غير لائق لأسباب طبية واتضح لاحقا أنه فشل في اجتياز اختبار تعاطي الكوكايين.

وعقب ذلك تحدث باستفاضة عن حربه ضد الاكتئاب، معترفا بأن لديه أفكار سوداوية تدفعه لقتل نفسه.

ويقول إن الاكتئاب دفعه لإدمان الكحول لدرجة أنه كان يتناول 100 كأس من الجعة أسبوعيا.

رحلة العودة

منذ ربيع عام 2017 بدأ فيوري في التدريب مجددا من أجل استعادة نفسه. وتابع العديد من معجبيه رحلة عودته على وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من الاعجاب والثناء، وتدريجيا أخذ في التعافي.

وفي يناير/ كانون ثاني عام 2018 تقدم بطلب للحصول على رخصة الملاكمة، وبعد الحصول عليها هزم الألباني سفير سفيري والإيطالي فرانشيسكو بيانيتا في طريقه إلى مواجهة وايلدر.

وكان اللقاء مع وايلدر في ديسمبر/ كانون أول عام 2018 في مباراة مثيرة للجدل انتهت بالتعادل.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تايسون فيوري ووايلدر

والآن بعد الفوز على وايلدر يطالب المعجبون فيوري بهزيمة مواطنه أنطوني جوشوا.

وكان جوشوا قد فاز في ديسمبر/كانون أول الماضي على الأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز بالنقاط في المملكة العربية السعودية.

وبذلك نجح جوشوا في استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي كان قد تنازل عنها في يونيو/حزيران الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.