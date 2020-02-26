السعودية تقرر تنظيم بطولة دوري لكرة القدم للسيدات

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قررت السلطات في السعودية تنظيم دوري لكرة القدم للسيدات، وذلك بعد عامين من السماح للنساء بمشاهدة المباريات من الملاعب لأول مرة في تاريخ المملكة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دوري كرة القدم للسيدات في العاصمة الرياض بالإضافة إلى مدينتي جدة والدمام.

وتعد الفعالية الرياضية الجديدة أحدث الإصلاحات التي يتبناها ولي العهد، محمد بن سلمان، في المملكة التي طالما اعتبرت واحدة من أكثر المجتمعات المحافظة في العالم.

غير أن ناشطين يقولون إن هناك الكثير من الإصلاحات التي ما زال يتعين القيام بها لحصول المرأة على مزيد من حقوقها.

ويقول مسؤولون سعوديون إن الهدف من هذه الخطوة الأخيرة هو تعزيز مشاركة الإناث في الرياضة.

وقال الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إن "إطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي يعزز مشاركة المرأة في الرياضة ويساهم في دعم إنجازاتها الرياضية".

وسُمح للنساء السعوديات بدخول ملاعب كرة القدم لأول مرة في يناير/ كانون الثاني 2018، وهو العام نفسه الذي أنهت فيه المملكة حظرا دام عقودا على قيادة المرأة للسيارة.

وشهد العام الماضي تطورا آخر حين أتاح مرسوم ملكي للمرأة السعودية السفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر، وكذلك إلغاء فصل النساء في المطاعم.

ومع ذلك، فقد تم اعتقال العديد من المدافعات البارزات عن حقوق المرأة حتى بعد أن قامت الحكومة بإصلاحات.