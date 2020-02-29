دوري أبطال أفريقيا: الزمالك يواصل انتصاراته والرجاء يضرب مازيمبي بهدفين

مصدر الصورة Reuters Image caption فاز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، وهو الفوز الثاني للفريق المصري على الترجي

فاز فريق نادي الزمالك المصري لكرة القدم على الترجي التونسي الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب من دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الترجي في الدقيقة 27 من زمن المباراة بهدف عبد الرؤوف بن غيث، لكن لاعب الزمالك محمد أونجم حقق التعادل لفريقه في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وسجل الزمالك هدفين آخرين في شباك الترجي أحرزهما أشرف بن شرقي في الدقيقة 71 من المباراة، ومحمود علاء الذي سجل من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة احتجاجا شديدا من قبل لاعبي النادي التونسي على قرارات الحكم المغربي رضوان جيد في الشوط الثاني، مما أسفر عن طرد لاعب الترجي محمد بن رمضان وبطاقة صفراء لزميله في الفريق معز بن شريفية.

يُذكر أن هذا الفوز هو الثاني على التوالي للزمالك على الترجي التونسي بعد حصول نادي الزمالك على لقب السوبر الأفريقي في المباراة التي أُقيمت في الدوحة في قطر منذ حوالي أسبوعين.

وتُقام مباراة العودة على ملعب الترجي، ملعب رادس لكرة القدم، في تونس الجمعة المقبلة في إياب نفس الدور من هذه المسابقة.

مصدر الصورة AFP Image caption تعزز موقف الرجاء بعد الفوز على مازيمبي، ويمكنه الصعود حتى ولو هُزم بهدفين في مباراة العودة

في غضون ذلك، فاز الرجاء المغربي على مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدفي الرجاء بين ملانغو وبدر بانون في الدقيقة السادسة والدقيقة 79 من زمن المباراة.

ويلتقي الفريقان في مباراة العودة في السابع من مارس/ آذار المقبل، لكن الأفضلية تكون للنادي المغربي الذي يكفيه التعادل أو الخسارة بما لا يزيد على هدفين للحفاظ على فرصه في الصعود للدور نصف النهائي من المسابقة في حين يتوجب على مازيمبي الفوز بثلاثة أهداف على الأقل حتى يتمكن من الصعود..

يذكر أن الفريقين المتأهلين من المواجهتين سيتقابلان في الدور نصف النهائي حسب الجدول المعلن من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".