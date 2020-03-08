مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز البريطاني لويس هاملتون بسباق الجائزة الكبرى 2019

قررت الجهات المنظمة لسباق الجائزة الكبرى للسيارات في البحرين منع حضور الجمهور أثناء الحدث الرياضي المقرر إقامته الشهر الجاري بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الجهات المعنية بالسباق أن هذا الحدث، الذي يُقام ضمن فعاليات بطولة "فورمولا 1" في الفترة من 20 إلى 22 مارس/ آذار الجاري، سوف يكون "بحضور المشاركين فقط"، لأن السماح بحضور الجمهور "ليس الإجراء الصحيح".

كما أُجل سباق الجائزة الكبرى الذي كان مقررا إقامته في الصين في الفترة من 17 إلى 19 أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت اللجنة المنظمة لسباق البحرين إن "التوازن بين صالح المشجعين والمتسابقين مسؤولية هائلة".

وأضافت: "لضمان عدم تأثر هذه الرياضة ولا جمهورها سلبا، سوف تكون متابعة هذا السباق المقرر إقامته الأسبوع المقبل مقتصرة على البث التلفزيوني له".

ويُقام سباق الجائزة الكبرى في البحرين بعد أسبوع من بداية الموسم في أستراليا.

وطلبت السلطات الصحية في البحرين أسماء وتفاصيل الرحلات الجوية الخاصة بفرق العمل، والإداريين، والصحفيين أو وسائل الإعلام المشاركين في السباق الذين سافروا أو هبطوا طائراتهم في الصين وإيران والعراق وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة ومصر ولبنان وتايلاند خلال 14 يوما قبل موعد وصولهم إلى البحرين.

كما طلبت البحرين البيانات الخاصة بجميع المسافرين الذين يخططون للوصول إليها من الإمارات.

ومن المرجح أن القادمين من تلك الدول إلى البحرين سوف يخضعون للفحص الطبي في مطار المنامة فور وصولهم، وسوف يُسمح لهم بدخول البلاد حال اكتشاف خلوهم من فيروس كورونا.

وقالت حلبة البحرين الدولية لسباقات السيارات، في بيان أصدرته في هذا الشأن: "نعلم كيف ستكون هذه الأخبار محبطة للكثيرين، خاصة من يخططون للسفر من أجل حضور هذا الحدث، الذي أصبح حدثا رئيسيا في أجندة مسابقة فورمولا 1 الدولية، لكن السلامة لابد أن تكون على رأس أولوياتنا".

وأضافت: "لا تزال الإجراءات المبكرة التي تتخذها البحرين، للحد من انتشار فيروس كورونا والكشف عن الإصابات وعزل الحالات المكتشفة مستمرة في تحقيق نجاح كبير حتى الآن".