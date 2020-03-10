مصدر الصورة Reuters Image caption مباريات الدوري الإيطالي تقام خلف أبوابٍ موصدة بسبب انتشار فيروس كورونا

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إنه من الممكن عدم استكمال مباريات دوري الدرجة الأولى "سيري آ" بسبب تفشي فيروس كورونافي البلاد.

وأكد الاتحاد في بيان له أن الدوري سيتوقف حتى 3 أبريل/ نيسان بمرسوم حكومي، صدر الاثنين.

كما طرح رئيس الاتحاد غابرييل غرافينا خيارات بديلة إذا لم يكن من الممكن استكمال الموسم. تشمل مباريات فاصلة، عدم وجود بطل للموسم الحالي أو إعلان الترتيب الراهن للفرق ترتيباً نهائياً.

وستُجرى المباريات الفاصلة لتحديد الأبطال والتأهل الأوروبي والأندية الثلاثة التي ستنزل إلى دوري الدرجة الثانية.

لكن إذا تم تحديد الفائز باللقب حسب الترتيب الحالي، فإن يوفنتوس سيكون بطل إيطاليا للموسم التاسع على التوالي، بعد أن تقدم بالنقاط على لاتسيو، بفوزه بهدفين نظيفين على إنتر ميلان صاحب المركز الثالث يوم الأحد.

مصدر الصورة Rex Features Image caption رفع فرانشيسكو كابوتو لاعب ساسولو لافتة أمام الكاميرا بعد تسجيله هدفاً ضد بريشيا يوم الإثنين. تقول "كل شيء سيكون على ما يرام. ابقوا في المنزل"

وأجريت خمس مباريات يوم الأحد قبل أن يفوز ساسولو 3-0 على بريشيا يوم الإثنين، في الوقت الذي تقام فيه جميع المباريات خلف أبواب مغلقة.

ولا يزال هناك 12 جولة كاملة من المباريات، بالإضافة إلى أربع مباريات أخرى تم تأجيلها، والمرحلة الثانية من نصف نهائي كأس إيطاليا.

ومن المقرر مناقشة البدائل في اجتماع لمجلس الاتحاد في 23 مارس/آذار الجاري.

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وفي حال استئناف الموسم، اقتُرح في اجتماع الاتحاد أن تستفيد الأندية من جميع التواريخ المتاحة حتى 31 مايو/أيار المقبل.

وكانت بطولة 2004-05 آخر موسم من دون بطل في إيطاليا، عندما تم تجريد يوفنتوس من اللقب بعد فضيحة التلاعب بنائج المباريات، المعروفة بـ "كالتشيوبولي".

وكان الفائز باللقب قد تقرر في مباراة فاصلة عام 1964، عندما فاز بولونيا على إنتر ميلان بعد أن أنهى الفريقان الدوري برصيد النقاط نفسه.