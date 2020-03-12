مصدر الصورة Getty Images Image caption مشجعون يرتدون الأقنعة لمتابعة مباريات فريقهم

قررت السلطات الإسبانية تعليق الدوري الإسباني لكرة القدم لمدة أسبوعين على الأقل، إثر وضع فريق ريال مدريد كاملا في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وجاء القرار بعدما تأكدت إصابة لاعب في فريق كرة السلة بنادي ريال مدريد يستعمل تجهيزات التدريب التي يستعملها فريق كرة القدم.

ومن المفترض أن يواجه ريال مدريد الثلاثاء المقبل فريق مانشستر سيتي في مباراة العودة من دوري أبطال أوروبا.

وأغلق الفريق الإسباني مجمع التدريب التي يملكه في المدينة الرياضية.

وقال نادي ريال مدريد في بيان: "تقرر إخضاع فريق كرة السلة وفريق كرة القدم للحجر الصحي لأن الفريقين يستعملان التجهيزات التدريبية نفسها".

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه "سيعيد" تقييم الوضع بعد إنهاء فترة الحجر الصحي بالنسبة "للنوادي التي سجلت إصابات، وكذا أي حالات طارئة أخرى".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، وكان سيواجه منافسه إيبار، ولكن الفريق ألغى جميع المواعيد والنشاطات التي تسبق المباراة.

وأدى انتشار فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي إلى اضطراب كبير في المواعيد الرياضية عبر العالم.