مصدر الصورة Getty Images Image caption تقدم مانشستر سيتي 2-1 على ريال مدريد من مباراة الذهاب في إسبانيا في 26 فبراير/شباط

تأجلت مباراة الإياب في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني المقررة الثلاثاء 17 مارس/آذار.

ويأتي القرار الذي أكده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد دخول فريق ريال مدريد إلى الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما تأجلت مباراة يوفنتوس الإيطالي أمام ليون الفرنسي التي كانت مقررة في اليوم نفسه.

وسيقضي فريق يوفنتوس أسبوعين في الحجر الصحي بعد أن أثبتت إصابة مدافعه دانييلي روجاني بالفيروس.

وقال العمالقة الإيطاليون يوم الخميس أنّ 121 شخصاً، من بينهم لاعبو كرة القدم والموظفون والمديرون والوفد المرافق وموظفو النادي "سيعيشون فترة من العزلة الطوعية في المنزل، امتثالًا لمتطلبات السلطات الصحية بناءً على المستجدات الأخيرة".

وقال بيان لليويفا: "بعد الحجر الصحي المفروض على لاعبي يوفنتوس وريال مدريد، لن تقام المباريات كما كان مقرّراً".

كما تمّ تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء كإجراء احترازي.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 في إسبانيا الشهر الماضي، بينما تقدّم يوفنتوس على ليون بنتيجة 1-0 في المباراة الأولى التي أقيمت في فرنسا.