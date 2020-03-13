فيروس كورونا: تأجيل جميع المنافسات الكروية الأوروبية

مصدر الصورة Getty Images Image caption مشجعون يرتدون أقنعة في ملاعب كرة القدم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل جميع المنافسات المقررة الأسبوع المقبل بما فيها مباريات دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرر اتحاد كرة القدم في إنجلترا تأجيل جميع مباريات النخبة بما فيها الدوري الانجليزي إلى غاية 4 أبريل/ نيسان، بناء على استشارات طبية.

وقد أعلن فريق أرسنال عن إصابة مدربه ميكال أرتيتا بفيروس كورونا، وكذلك مهاجم تشيلسي، كالم هودسون أدوي، كما أعلن فريق إيفرتون عن ظهور أعراض الفيروس على عدد من لاعبي الفريق.

وعليه فقد تقرر تأجيل مباراة العودة في دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، والمواجهة الثانية بين يوفنتوس وليون، وكذلك مباراة العودة بين برشلونة ونابولي، إضافة إلى المواجهة بين بايرن ميونيخ وتشيلسي.

وتأجلت أيضا المنافسات الأوروبية للشباب المقررة يومي 17 و18 مارس/ آذار.

وقال الاتحاد إنه سيعلن لاحقا عن قرارات أخرى تخض برمجة المباريات.

وكانت الهيئة المشرفة على كرة القدم الأوروبية دعت الثلاثاء أعضاءها للاجتماع من أجل مناقشة كيفية التعامل مع انتشار فيروس كورونا.

وسيناقش المجتمعون أيضا نهائيات بطولة أمم أوروبا 2020.

وأصيب أكثر 125 ألف شخص في 118 دولة بفيروس كورونا، حسب منظمة الصحة العالمية. وبلغ عدد الوفيات 4600.

أما في بريطانيا فقد بلغ عدد الوفيات 10 بينما تأكدت إصابة 596 شخصا بالفيروس.

المباريات المؤجلة

دوري أبطال أوروبا (نتائج مباريات الذهاب)

بايرن ميونيخ/ تشيلسي (3 -0)

برشلونة/ نابولي (1-1)

مانشستر سيتي/ ريال مدريد (2-1)

يوفنتوس/ ليون (0-1)

يوروبا ليغ (نتائج مباريات الذهاب)

بايرن ليفركوسن/ رينجرز (3-1)

خيتافي/ إنتر ميلان

شختار دونتسك/ فولسبورغ (2-1)

ولفز / أولمبياكوس (1-1)

بازل / إنتراخت فرانكفورت (3-0)

كوبنهاغن/ اسطنبول بشاك شهير (0-1)

مانشستر يونايتد/ لاسك (5-0)

روما / إشبيليا