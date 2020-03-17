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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) إلى العام المقبل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وكان اتحاد كرة القدم النرويجي قد أعلن في وقت سابق أن البطولة الأوروبية قد تأجلت إلى العام المقبل.

وجاء القرار عقب اجتماع مسؤولي الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو.

ويقول الاتحاد النرويجي إنه تقرر تأجيل البطولة على أن تنطلق في 11 حزيران / يونيو 2021 وتستمر حتى 11 تموز / يوليو التالي.

وكان من المقرر أن تجرى البطولة بين 12 حزيران / يونيو و12 تموز / يوليو 2020.

ويمنح هذا التأجيل فرصة للدوريات الأوروبية الوطنية التي علقت مبارياتها باستكمال مواسمها.

يذكر أنه من المقرر إجراء بطولتي دوري الأمم والبطولة الأوروبية تحت 21 عاما في الصيف المقبل أيضا.

أما البطولة الأوروبية للسيدات، فمن المقرر اجراؤها في انجلترا لتنطلق في الـ 7 من تموز / يوليو 2021.

لماذا أتخذ هذا القرار؟

من المعروف أن دوريات كرة القدم في العديد من الدول الأوروبية علّقت مبارياتها، كما علّقت بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي، عقب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم القارة الأوروبية.

كما أصيب عدد من اللاعبين والمدربين بالفيروس، أو أمروا بعزل أنفسهم مما أدى إلى تعليق المباريات.

وناقش اجتماع اليوم فكرة اجراء دورة مصغرة لحسم دورتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لمعالجة ازدحام الجداول الناتج عن انتشار الفيروس.

ردود فعل الدوريات الأوروبية

الدوري الانجليزي الممتاز: إلغاء كل المباريات في بريطانيا لغاية الرابع من نيسان / أبريل على الأقل، "اعتمادا على الظروف السائدة عندئذ".

الدوري الإسباني (لا ليغا): إلغاء كافة المباريات لغاية الرابع من نيسان / أبريل عندما ستتم إعادة تقييم الموقف.

الدوري الإيطالي (سيري أ): في إيطاليا أكبر عدد من الإصابات، ووضعت البلاد في حالة حصار.

الدوري الألماني (البوندزليغا): تعليق كافة المباريات حتى الثاني من نيسان / أبريل.

الدوري الفرنسي: تعليق المباريات "حتى إشعار آخر".