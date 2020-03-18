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أطلق لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حملة لجمع التبرعات هدفها المساعدة في التصدي لوباء كورونا، ودعا زملاءه اللاعبين إلى المساعدة "في ركل الفيروس والقضاء عليه".

ويلعب ابراهيموفيتش في صفوف نادي ميلانو في إيطاليا البلد الذي تأثر بالفيروس أكثر من أي بلد آخر بعد الصين.

وتبين أن ابراهيموفيتش قد تبرع بمبلغ 50 ألف يورو مرتين.

وقال اللاعب في حسابه في موقع انستاغرام "أعطتني إيطاليا الكثير، وفي هذه اللحظة الحرجة أريد أن أعطي أكثر لهذا البلد الذي أحبه".

ومضى قائلا "أملي كبير بكرم زملائي وكل الرياضيين المحترفين وكل أولئك الذين يرغبون بالتبرع بأي مبلغ حسب امكانياتهم، وذلك من أجل ركل هذا الفيروس والقضاء عليه".

وقال في مداخلته أيضا "بامكاننا جميعا أن نساعد المستشفيات والأطباء والممرضين الذين يعملون بلا كلل يوميا لانقاذ حياتنا – لأننا اليوم الجمهور الذي يشجعهم".

"لنركل جميعا هذا الفيروس ولنفز بهذه المباراة !"

وتمكنت الحملة التي أطلقها ابراهيموفيتش من جمع 109,652 يورو بعد ساعة واحدة فقط من اطلاقها.

وتمشيا مع شخصية زلاتان، نطق بتعبير من تعبيراته الكلاسيكية، إذ قال في ختام مداخلته "تذكروا: إذا لم يأت الفيروس إلى زلاتان، فإن زلاتان سيلاحق الفيروس !"