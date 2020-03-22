مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا مرتين خلال فترة رئاسة سانز

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لورينزو سانز، يوم السبت، عن 76 عاما متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا.

وتولى سانز رئاسة نادي ريال مدريد في الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2000، عندما تُوّج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

وأعلن فرناندو سانز نبأ وفاة والده على موقع تويتر.

وقال: "لم يكن يستحق الرحيل بهذه الطريقة. كان أحد أفضل الشخصيات التي عرفتها في حياتي وأكثرهم شجاعة وجدية. كان شغوفا بعائلته وريال مدريد".

وخلال فترة رئاسته للنادي، وقّع سانز مع عدد من اللاعبين بينهم روبرتو كارلوس، وكلارنس سيدورف، ودافور سوكر.

لكن سانز خسر الانتخابات الرئاسية عام 2000 لصالح فلورنتينو بيريز، الذي أطلق عصر الإنفاق على "غالاكتيكو".

ولعب فرناندو سانز، 46 عاما، بقميص الريال بين عامي 1996 و1999، قبل أن يمضي آخر سبعة أعوام من مسيرته كلاعب مع نادي ملقا.