مصدر الصورة Getty Images Image caption مارتن سيمنز

اقترح الرئيس التنفيذي لنادي ساوثهامبتون، مارتن سيمنز، بثّ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز تلفزيونيا في فترة تقيّد الجماهير بالحجر الصحي في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورأى سيمنز أن عودة فعاليات البريميرليغ -المعلقة حاليا وحتى موعد أدناه 30 أبريل/نيسان- كفيلة بأن "تعطي إشارة إلى أن الحياة في البلاد تعود إلى طبيعتها"، على ألا يتم ذلك قبل أن تكون الأجواء آمنة.

وقال سيمنز لبي بي سي: "علينا أن نفعل الأمر الصائب والآمِن للجماهير. وعندما يكون الجميع آمنًا وعندما لا نستنزف موارد خدمة الصحة الوطنية والشرطة، عندئذ ستفضِّل الحكومة لو عدنا واستأنفنا اللعب لما في ذلك من إشارة إلى عودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها".

وأضاف: "وإذا لزِم الناس منازلهم شهرا آخر، وبثّ التليفزيون مباريات الدوري الممتاز فسيكون ذلك أمرا طيبا؛ ليس لأننا ضروريون أكثر من خدمة الصحة الوطنية، وإنما لأن بإمكاننا تسلية أوقات الناس وإظهار أننا نقاوم".

وقال سيمنز إن الفِرق تأمل إتمام الدوري بنهاية يونيو/حزيران لكن لا أحد يعلم متى يعود زمن انعقاد المباريات.

وفي 30 يونيو/حزيران تنتهي عقود بعض اللاعبين، لكن سيمنز يعتقد أن في الإمكان إقناعهم بالبقاء فترةً أطول حال استمرار اللعب لما بعد هذا الموعد.

وقال سيمنز: "نأمل إنهاء مباريات الدوري الممتاز بنهاية يونيو/حزيران؛ لأنّ تجاوُز هذا الموعد يفتح الباب أمام تحديات قانونية".

وأضاف: "لو انتهى بنا الأمر إلى اللعب حتى 15 يونيو/حزيران وتعيّن علينا مدّ تعاقد اللاعبين لأسبوعين، وأقنعناهم باللعب أسبوعين إضافيين بمقابل ماديّ مُجزٍ - أعتقد أن ذلك أمرٌ في استطاعتنا تحقيقه".

وتابع سيمنز: "التحدي هو ضمان عدم التأثير بالسلب على مواسم أخرى، والإضرار بكرة القدم لسنوات قادمة".