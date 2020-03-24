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قال عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ديك باوند، إنه سيتم تأجيل دورة الألعاب المرتقبة للعام المقبل بسبب المخاوف المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك بعدما إعلان رئيس اللجنة الأولمبية البريطانية أنه من غير المرجح أن ترسل بريطانيا فريقا يمثلها إلى طوكيو هذا الصيف. كما قررت أستراليا وكندا عدم المشاركة في دورة طوكيو بسبب أزمة كورونا.

وقال باوند لـ"يو إس إيه توداي" إنه جرى اتخاذ قرار التأجيل على أساس المعلومات المتاحة للجنة الأولمبية الدولية".

وأضاف: "دورة الألعاب لن تبدأ في 24 تموز/ يوليو، هذا ما أعرفه".

وأعطت اللجنة الأولمبية الدولية نفسها أربعة أسابيع لاتخاذ قرار حول مستقبل الدورة الصيفية، ولكن عضو اللجنة المخضرم قال إنه سيتم إعلان قرار قريباً. وقال إن هذا سيأتي هذا بالتدريج.

وأضاف: "ستؤجل هذه الدورة، ونبدأ بالتعامل مع كل تبعات هذا التأجيل، وهي هائلة".

وأعلنت كندا وأستراليا بالفعل قرارهما الانسحاب من الألعاب الصيفية، في حين قال رئيس اللجنة الأولمبية البريطانية هيو روبيرتسون إنه يتوقع انضمام بريطانيا خلال فترة قصيرة.

وأضاف: "لا نتوقع أن يمضي هذا قدما...أتوقع أن ننضم إلى كندا وأستراليا خلال وقت قصير".

وقال روبرتسون لـ"سكاي سبورت نيوز": "أعتقد أن الأمر بسيط جداً. اذا استمر الفيروس مثلما هو متوقع من قبل الحكومة، لا أرى بأي شكل أنه يمكننا إرسال الفريق".

وأصبحت كندا الأحد أول دولة تنسحب من الدورة المقررة الصيف المقبل.

وقالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الكندية إنها اتخذت القرار الصعب بالانسحاب بعد استشارة رياضيين ومجموعات رياضية والحكومة.

ثم طلبت بشكل طارئ من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية تأجيل الألعاب لسنة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن التأجيل من ضمن السيناريوهات المطروحة.

وأضافت: "إلغاء دورة طوكيو 2020 المقررة بين 24 تموز/ يوليو والتاسع من آب/ أغسطس ليس على جدول الأعمال".

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لبرلمان دولته الاثنين بأنه لا يمكن تجنب التأجيل إذا كان لا يمكن إقامة الدورة بطريقة كاملة.

ولا تزال دورة الألعاب مدرجة للانطلاق في تموز/ يوليو.

وطلب رئيس الألعاب الرياضية في العالم لورد كو تأجيل دورة هذا الصيف.

وفي رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، قال كو إن دورة في تموز/ يوليو 2020 هي ليست ممكنة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وحثّ رياضيون بريطانيون وأمريكيون وعدد من هيئات أولمبية في دول عدة، اللجنة الأولمبية الدولية في الأيام الأخيرة على تأجيل الدورة.