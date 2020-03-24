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اتفق منظمو أولمبياد "طوكيو 2020" مع اللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية الصيف المقبل، وذلك بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.

وكان من المقرر افتتاح دورة الألعاب في 24 يوليو/ تموز، لكن الاتفاق يقضي بأن تقام في موعد "لا يتجاوز صيف 2021".

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بشأن الألعاب الأولمبية "اقترحت التأجيل لمدة عام، والرئيس (للجنة الأولمبية الدولية) توماس باخ رد بالموافقة بمئة في المئة".

وسيظل اسم الدورة "طوكيو 2020" بالرغم من أنها ستقام في عام 2021.

وجاء في بيان مشترك "في الظروف الحالية وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس وزراء اليابان إلى أنه يجب تغيير موعد أولمبياد 2020 في طوكيو إلى ما بعد 2020 لكن بما لا يتجاوز صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وكل المنخرطين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".

وتعد هذه أحدث فعالية رياضية يتم إلغاؤها أو تأجيلها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في شتى أنحاء العالم.

وفي الآونة الأخيرة، تنامى الضغط من أجل تأجيل الدورة أو إلغائها. فقد أعلنت كندا يوم الأحد انسحابها من الأولمبياد، بينما طالبت الهيئة الأولمبية في الولايات المتحدة بالتأجيل.

ولم يسبق تأجيل دورة الألعاب في تاريخها الحديث الممتد عبر 124 عاما، غير أنها أُلغيت بالكامل في أعوام 1916 و1940 و1944 أثناء الحربين العالميتين.