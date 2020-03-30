مصدر الصورة Getty images Image caption أحد مشجعي نادي مينسك وهو يشاهد فريقه يلعب يوم السبت

توقفت بطولات كرة القدم في بريطانيا وشتى أنحاء العالم بسبب وباء كورونا ولكن هناك دولة واحدة لا تلك المنافسات جارية فيها وهي بيلاروسيا.

في الظروف العادية، من النادر ذكر منافسات كرة القدم في بيلاروسيا أو الانتباه للدوري الممتاز بها، ولكن الأمر تغير فاجتذب أنظار محبي كرة القدم حول العالم لأنه الدوري الوحيد في أوروبا الذي لا يزال مستمرا.

وشهد يوم السبت ست مباريات بالدوري الممتاز، أبرزها "ديربي" العاصمة بين فريقي إف سي مينسك ودينامو مينسك، الذي شاهده ثلاثة آلاف مشجع في الملعب.

وانتهت المباراة بهزيمة دينامو مينسك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ووصفت المباراة بأنها "المباراة الرسمية الوحيدة لكرة القدم على وجه الأرض".

وسجلت بيلاروسيا، ويبلغ تعداد سكانها 9.5 مليون نسمة، أقل من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا ولا وفيات.

وفي حين أن معظم الدول الأوروبية تفرض الحجر الصحي على مواطنيها وتغلق الحدود، فإن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، ليس قلقاً، حتى أنه اقترح أن يشرب المواطنون الفودكا لمكافحة المرض.

مصدر الصورة Getty images Image caption مشجعون يشاهدون "ديربي" مينسك يوم السبت

مصدر الصورة Getty images Image caption ارتدى بعض المشجعين أقنعة طبية خلال مشاهدة المباراة

وقال المتحدث باسم اتحاد بيلاروسيا لكرة القدم ألكسندر ألينيك إنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسماح باستمرار اللعبة.

وأضاف "لقد اتخذنا كافة التدابير التي أوصت بها وزارة الرياضة. جميع من هم على اتصال مع المشجعين يتم تزويدهم بقفازات".

وقد ساعد قرار الاستمرار اتحاد بيلاروسيا لكرة القدم في تأمين صفقات البث مع الشبكات الرياضية في 10 دول، بما في ذلك روسيا وإسرائيل والهند، حيث لم يبق للمشجعين أي شيء لمشاهدته.

ووصف ألينيك ذلك بأنه "وضع غير مسبوق".

وطرد أحد لاعبي دينامو مينسك، الفائز بلقب الدوري الممتاز سبع مرات، في الدقيقة 58 حيث خسر أمام جاره إف سي مينسك.

ويأمل ألكسندر ستروك، المتحدث باسم دينامو مينسك، أن يساعد الاهتمام الدولي اللاعبين على "تحمل المزيد من المسؤولية" بعد هزيمتين متتاليتين.

وينشر المشجعون حول العالم تعليقات حول كرة القدم في بيلاروسيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ستاربورد وينمي في تغريدة "أنت تعلم أنك مهووس بكرة القدم عندما تراجع تشكيلة سلاتسك ودينامو بريست قبل انطلاق مبارياتهم في الدوري البيلاروسي الممتاز".

وأضاف ديفيد واتسون "بحلول نهاية ذلك سيكون لدى الجميع فريق يشجعونه في بيلاروسيا".