مصدر الصورة Getty Images Image caption غرف نادي أرسنال فارغة

تواجه أندية إنجليزية بالدوري الممتاز انتقادات لاذعة بسبب طريقة تعاملها مع العاملين لديها خلال أزمة وباء كورونا.

وقال سياسيون بريطانيون إن ثمة أندية تعاني من "فراغ أخلاقي"؛ بسبب سعيها إلى تصنيف عاملين لديها، من غير اللاعبين، على أنهم في إجازة خاصة فرضها تفشي الفيروس، كي يحق لها الحصول على مساعدات حكومية لدفع 80 في المئة من أجور هؤلاء العمال.

وقد حثّ رئيس بلدية لندن صادق خان لاعبي الدرجة الأولى على المشاركة في "تحمّل العبء" الناتج عن تفشي الوباء وتعليق الفعاليات الكروية.

وقال لبي بي سي إنّ اللاعبين عليهم أن يكونوا أوّل مَن يضحّي من رواتبهم، بدلا من تحميل العبء لعمّال آخرين، مثل مقدّمي خدمات الطعام والضيافة.

وأضاف خان أن اللاعبين لديهم مدخرات بعكس العمّال الذين يعملون برواتب منخفضة أو أولئك الذين لن يحصلوا على المساعدات الحكومية قبل خمسة أسابيع.

وكانت الحكومة البريطانية قد أقرت خططا عاجلة بغية حماية الوظائف واحتواء تبعات أزمة كورونا الاقتصادية.

ويرى محرّر "بي بي سي" الرياضي دان روان أن الوضع الحالي قد يسفر عن أسوأ "كارثة علاقات عامّة" يشهدها "الدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخه".

وبحسب روان، فإنّ برنامج الحكومة لتقديم مساعدات لأصحاب العمل بهدف حماية الوظائف مدعوم من دافعي الضرائب، لذا يتساءل كثيرون إن كان مصمّماً لنوادٍ مثل تونتهام الذي تبلغ أرباحه السنوية 68 مليون جنيه إسترليني، وتقدّر قيمة الشركة المالكة له بحوالي 4 مليار جنيه إسترليني، ويبلغ متوسّط الراتب الأسبوعي للاعبيه 70 ألف جنيه إستراليني.

تواجه أندية إنجليزية بالدوري الممتاز انتقادات لاذعة بسبب طريقة تعاملها مع العاملين لديها خلال أزمة وباء كورونا.

من أبرز المحتجين النائب عن المحافظين جوليان نايت رئيس لجنة الرقمي والثقافة والاعلام والرياضة في البرلمان، الذي عبّر عن إدانته لأداء بعض نوادي الدوري الممتاز، وقرراها بإحالة العمال فيها، من غير اللاعبين، إلى الاجازة.

وقال نايت إنّ تطبيق نوادي توتنهام، ونيوكاسل، وبورنموث، ونورويتش لمخطط الحكومة على العمّال ذووي الرواتب الدنيا، "يفضح الإجراءات الاقتصادية المجنونة لقطاع كرة القدم الإنكليزي، والفراغ الأخلاقي في أوساطه".

يرى نايت أنّ النوادي تسيء استخدام المخطط الحكومي الذي "لم يصمّم لكي يسمح لهم بمواصلة دفع مئات آلاف الجنيهات للبعض، وإرسال آخرين إلى بيوتهم تحت ذريعة توفير مئات الآلاف".

وقال النائب إنّ على وزارة الخزانة مراجعة إجراءات النوادي، مطالباً قطاع كرة القدم بالقيام بمراجعة أخلاقية معمّقة لخياراته، ودعوة نجومه للمساهمة في حصول العمّال الآخرين على رواتبهم كاملة من دون اقتطاع.

من جهته، أعلن نادي بورنموث أمس، أنّه سيحيل عدداً من عماله إلى الاجازة، في حين تخلّى عدد من كبار المدراء فيه بشكل طوعي عن "جزء من رواتبهم".

وقال المدرب السابق لعدد من النوادي هاري ريدناب إنّ على اللاعبين في الدوري الممتاز الموافقة على الاقتطاع من أجورهم.

"رابطة اللاعبين المحترفين" في بريطانيا، وهي أقدم نقابة رياضية في العالم، تمنّت على المنضوين فيها، ألا يوافقوا على أيّ تأجيل في دفع أجورهم أو اقتطاع منها، من دون استشارتها مسبقاً.

وكتبت الرابطة في رسالة إلى اللاعبين: "علينا أن نتحقّق من الوضع المالي لكلّ نادٍ قبل أن ننصح اللاعبين بقبول العروض المقدمة لهم". وحثّت اللاعبين على عدم توقيع أيّ عقود قبل مناقشتها بشكل جماعي من قبل النقابة.

ويرى دان روان إن ردة الفعل الغاضبة على إحالة العمال إلى الاجازة، مع الإبقاء على اللاعبين ذوي الرواتب العالية، لا مفرّ منها. وسيشكّل هذا الغضب عامل ضغط كبير على اللاعبين ورابطتهم، ليوافقوا على اتفاق بتأجيل رواتبهم، أو حتى الاقتطاع منها، أسوةً بأندية أوروبية أخرى، مثل برشلونة الذي وافق لاعبوه على اقتطاع 70 بالمئة من رواتبهم، ولاعبي يوفنتوس الذي وافقوا على تجميد رواتبهم لأربعة أشهر.

وفي اجتماع ضمّ "رابطة اللاعبين" و"رابطة إداريي الدوري" وممثلين عن الدوري الإنكليزي والدوري الإنكليزي الممتاز، شدّد المجتمعون على أنّ الأولويّة ستكون للحفاظ على صحّة الشعب، واللاعبين والمدربين والإداريين وعمال الأندية والمشجعين ضمناً.

وأعلن المجتمعون في بيان مشترك موافقة الجميع على أنّ عودة برمجة الدوري إلى طبيعتها لا يجب أن تتمّ إلا عند التأكد من أنّها ستكون خطوة سالمة وموائمة. وأشار البيان إلى أنّ النقاش سيستمرّ خلال اليومين المقبلين، وسيتضمّن أجور اللاعبين ومصير الموسم الحالي.

في المقابل، أعلن اللاعبون في نادي ليدز عن موافقتهم على تأجيل دفع رواتبهم، بينما طلب من لاعبي برمنغهام سيتي، ممن يزيد دخلهم الأسبوعي عن 6 آلاف جنيه، أن يقتطع من رواتبهم 50 بالمئة خلال الأشهر الأربعة القادمة.

من جهته قال بول باربر المدير التنفيذي لنادي برايتون، إنّ قرار نوادٍ مثل توتنهام بإحالة عمّاله إلى الاجازة، "مفهوم". التزم نادي برايتون بدفع بدلات أجور للعمال عن أيام المباريات حتى نهاية الموسم، لكنّه لم يؤكد إن كان النادي سيقتطع بعض الوظائف.

وقال باربر في حديث إذاعي: "إنّه وقت صعب على الجميع، أتفهّم اعتقاد الناس إنّ قطاع كرة القدم وخاصة الدوري الممتاز فيه سيولة مالية، لكنّ ذلك غير صحيح في حالات كثيرة، إنّه أشبه بالأسطورة، ولكن علينا حماية الوظائف والقيام بما نقدر عليه".