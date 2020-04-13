مصدر الصورة Getty Images Image caption يتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي

يأمل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن يتمكن من إخضاع كل لاعبي الأندية لفحص فيروس كورونا في أوائل شهر مايو/أيار المقبل استعدادا لاستئناف الموسم الكروي.

وعُلّق الدوري الإيطالي الممتاز (Serie A) في التاسع من مارس/آذار الماضي نتيجة انتشار الوباء.

ولم يحدد موعد لاستئناف الموسم الكروي في إيطاليا، الذي ما زال ينتظر نتائج 12 مرحلة وأربع مباريات.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي غبريل غرافينا "حال تحسن الظروف، سننهي البطولة".

وأضاف لشبكة سكاي الرياضية في إيطاليا "سنعقد قريبا اجتماعا نتفق فيه على سياقات نعلنها لاحقا".

واستطرد موضحا "آمل أن نتمكن من استئناف الموسم في بداية مايو بعد أن نخضع اللاعبين لاختبار الفيروس للتأكد من سلامتهم ومن ثم يستطيعون العودة للتمرين".

وقال "هل سيستمر الموسم في أشهر الصيف؟ ليس لدينا موعد نهائي، ولكن الهدف هو إكمال البطولات".

يذكر أن إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بوباء كورونا، وأن العديد من اللاعبين في نواد مختلفة أصيبوا بالفيروس.

ويتصدر نادي يوفنتوس الدوري في الوقت الحالي، متقدما بنقطة واحدة على نادي لاتسيو وبتسع نقاط على إنتر ميلان الذي يحتل الموقع الثالث.

وقال ماسيمو تشيلينو، رئيس نادي بريشيا الذي يقبع في الموقع الأخير في الدوري، إنه مستعد للتخلي عن مباريات الفريق المتبقية في حال استئناف الدوري.

وكانت الفرق الألمانية أولى فرق الدوريات الأوروبية التي استأنفت التمارين في الأسبوع الماضي، ولكن بمراعاة شروط صحية صارمة.