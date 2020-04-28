فيروس كورونا: فرنسا لن تستأنف الموسم الكروي

مصدر الصورة Getty Images Image caption يتصدر فريق باريس سان جيرمان الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه

لن تستأنف مباريات دوريي الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم في فرنسا، بعد أن حظرت البلاد إجراء كل الفعاليات الرياضية بما فيها الفعاليات التي تجرى دون حضور جمهور، وذلك حتى شهر سبتمبر المقبل.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن الموسم الرياضي 2019-2020 قد انتهى.

أدلى فيليب بذلك في معرض إعلانه عن قرار الحكومة تخفيف إجراءات الحجر والإغلاق في الـ 11 من مايو/أيار المقبل.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يأمل في أن يستأنف الموسم الكروي في 17 يونيو/حزيران وأن ينهيه في 25 يوليو/تموز.

وكانت المباريات الكروية قد علقت لأجل غير مسمى في فرنسا في 13 مارس/ أذار الماضي.

ولا زال من غير المعلوم ما اذا كان الإتحاد الفرنسي لكرة القدم للمحترفين سيختار إلغاء الموسم دون صعود أو إقصاء أي من الفرق ودون تسمية بطلين للدوريين أم أنه سيعتمد الموقف الحالي أساسا لتقرير نتيجة دوري 2019-2020.

ويتصدر نادي باريس سان جرمان دوري الدرجة الأولى متقدما على نادي مرسيليا بـ 12 نقطة، ومازالت أمامه 10 مباريات ومباراة واحدة في اليد.

ويقبع نادي تولوز في أسفل قائمة دوري الدرجة الأولى، ويحتاج إلى 17 نقطة ليضمن سلامته من الإقصاء إلى الدرجة الثانية. ويتخلف تولوز عن أميان بعشر نقاط. ويحل نادي نيم في المرتبة 18 وهو أيضا من الفرق المهددة بالإقصاء إذ يتخلف عن نادي سان إتيين بثلاثة نقاط.

ولا تفصل بين النوادي الأربعة الأولى في دوري الدرجة الثانية إلا 4 نقاط، ويحتل ناديا لوريان ولينز الموقعين المضمونين للصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان الاتحاد الفرنسي قد اجتمع في العاشر من أبريل/ نيسان الجاري وقرر استئناف موسم دوري الدرجة الأولى.

ولكن رئيس الوزراء فيليب قال إن "موسم 2019-2020 الرياضي بما في ذلك كرة القدم لن يستأنف. سيكون من الممكن في الأيام المشمسة ممارسة شكل من أشكال الرياضة الانفرادية خارج الدور مع التقيد بضوابط التباعد".

وقال "ولكنه لن يكون ممكنا ممارسة الرياضات في الأماكن المغلقة أو الرياضات الجماعية أو تلك التي تتضمن احتكاكا بدنيا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل الدوريات في القارة حتى الخامس والعشرين من الشهر المقبل حتى تخطره

للدوريات الأوروبية مهلة تنتهي في 25 مايو لإبلاغ الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عما إذا كانت ترغب في استئناف مواسمها الكروية أو إلغائها.

وكان دوري الدرجة الأولى في هولندا قد ألغي يوم الجمعة الماضي دون أن يحدد بطل الدوري أو أسماء الفرق الهابطة أو الصاعدة، بينما أجلت النوادي البلجيكية اتخاذ قرار يؤكد ألغاء دوري الدرجة الأولى حتى الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم لبي بي سي الرياضية إنه يعتقد أنه من المشكوك فيه جدا أن يتمكن الدوري الهولندي الممتاز إكمال موسم 2019-2020.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال في وقت سابق إنه سيلجأ إلى تقييم أداء الفرق المختلفة في اختيار النوادي التي ستشارك البطولات الأوروبية في المسم المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه في حال عدم التمكن من إنهاء المواسم الكروية، سيتعين على الاتحادات الوطنية اختيار الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية.