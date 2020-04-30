إعلان باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

مصدر الصورة GETTY Image caption فاز باريس سان جرمان ببطولة الدوري لثلاثة مواسم على التوالي

منح نادي باريس سان جيرمان لقب بطولة دوري الدرجة الأولى في فرنسا، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة قرارها بعدم استئناف الموسم الكروي لن بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وكان باريس سان جيرمان يتصدر دوري الدرجة الأولى بفارق 12 نقطة على فريق مرسيليا، ومازالت أمامه 10 مباريات، وذلك عندما أُعلن تعليق مباريات الدوري لأجل غير مسمى في الثالث عشر من مارس اذار الماضي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلغاء كل المسابقات الرياضية لموسم 2019-2020.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يأمل في استئناف الموسم الكروي في السابع عشر من يونيو /حزيران.

كما توّج نادي لوريان بطلا لدوري الدرجة الثانية. وكان لوريان متقدما على نادي لينز بنقطة واحدة فقط عندما علّق الموسم، وسيصعد الفريقان إلى دوري الدرجة الأولى.

أما الناديين اللذين سيهبطان إلى الدرجة الثانية من الأولى فهما أميان وتولوز.

وقال ديديه كيو، المدير التنفيذي للدوري الفرنسي "يجب إحاطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علما قبل الخامس والعشرين من مايو /ايار بالفرق التي ستتأهل للبطولات الأوروبية".

وذلك هو نفس اليوم الذي يتعين أن تخبر فيه الدوريات الأوروبية الاتحاد الأوروبي عما إذا كانت تفضل إكمال مواسمها أو إلغائها.

وكان دوري الدرجة الأولى في هولندا قد ألغي يوم الجمعة الماضي دون أن يحدد بطل الدوري أو أسماء الفرق المقصية أو الصاعدة، بينما أجلت الفرق البلجيكية اتخاذ قرار يؤكد إلغاء دوري الدرجة الأولى حتى الأسبوع المقبل.