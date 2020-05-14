مصدر الصورة Getty Images Image caption تسعى خديجة جنكيز جاهدة لوقف صفقة الاستحواذ

حثت خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي جماهير نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على "الاتحاد من أجل حماية" النادي من خطط الاستحواذ عليه بواسطة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

وفي رسالة مفتوحة، قالت خديجة جنكيز "باعتباركم الجماهير الوفية، لكم رأي كبير في هذا".

وتعتقد وكالات استخبارات غربية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة، هو من أمر بقتل خاشقجي في عام 2018، وهو ما ينفيه الأمير.

ويبدو أن صندوق الاستثمارات العامة بصدد تمويل 80 في المئة من الصفقة، التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه استرليني، للاستحواذ على نيوكاسل الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملكه مايك أشلي منذ عام 2007.

وقالت خديجة في رسالتها "أناشدكم (الجماهير) أن تفكروا في ما إذا كان قبول عرض محمد بن سلمان هو في الواقع الطريق الصحيح للخروج من اليأس لناديكم ومدينتكم".

وأضافت "أناشدكم جميعاً بالاتحاد من أجل حماية ناديكم ومدينتكم المحبوبين من ولي العهد ومن حوله".

"إنهم يتخذون هذه الخطوة ليس لمساعدتكم، ولا يفكرون في مصالحكم، ولكن فقط لخدمة أنفسهم".

وتابعت "قلوبهم لن تكن حقا مع النادي الذي يعني كل شيء لكم".

"أحثكم على إرسال هذه الرسالة بصوت عال وواضح إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وإدارة ناديكم، وقادة مدينتكم، والعالم".

ومضت قائلة "يجب ألا ندع لعبة كرة القدم الجميلة تخجل ممن هم غير شغوفين بها، والذين يسعون فقط لاستخدامها لإخفاء أفعالهم الصادمة".

ماذا حدث لجمال خاشقجي؟

مصدر الصورة POMED Image caption لم يتم العثور على جثة جمال خاشقجي حتى الآن

ماذا حدث لجمال خاشقجي؟

في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ذهب خاشقجي، الذي كان معارضا وكاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة، إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لطلب وثائق للزواج من خديجة.

وأثناء انتظار خديجة بالخارج، قام فريق أمني سعودي بقتل خاشقجي، الذي كان عمره 59 عاما، وتقطيع أوصاله، حسبما يعتقد محققون. وحتى الآن لم يتم العثور على جثته.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في مقتل خاشقجي، أغنيس كالامارد، إن هناك أدلة موثوقة على أن ولي العهد السعودي وغيره من المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى مسؤولون بصفاتهم الفردية.

وفي العام الماضي، أصدرت محكمة في السعودية أحكاما بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل خاشقجي، بينما وجهت تركيا اتهامات منفصلة لـ 20 مشتبهاً به في الجريمة.

ماذا نعرف عن صفقة الاستحواذ؟

عرض آشلي النادي للبيع في عام 2017. وقد تسبب عرض الاستحواذ السعودي بالفعل في الكثير من الجدل.

فالحكومة السعودية متهمة بتسهيل سرقة حقوق تجارية للدوري الممتاز من شركة قطرية، في حين انتقدت منظمة العفو الدولية الصفقة المحتملة بسبب "السجل الرهيب لحقوق الإنسان في البلاد".

كما اتُهمت البلاد بـ"غسل الرياضة"، وهو مصطلح يستخدم لوصف الدول التي تحاول تحسين سمعتها الدولية من خلال الاستثمار في فرق كبرى أو استضافة أحداث رياضية كبيرة.

لكن الحكومة السعودية ترفض هذه الاتهامات، وتقول إنها تريد أن تزيد من اهتمام الشعب بالرياضة.

شكاوى للدوري الممتاز

Image caption شركة بي إن القطرية دخلت على الخط وطالبت بوقف استحواذ الصندوق السعودي على نيوكاسل

كتبت خديجة جنكيز رسالة من قبل إلى القائمين على الدوري الإنجليزي الممتاز، داعية إلى منع عملية الاستحواذ.

وردا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للمسابقة ريتشارد ماسترز إن الدوري الممتاز يتبع "الإجراءات القانونية الواجبة التي يتطلبها قانون المملكة المتحدة والقواعد الخاصة بالدوري الممتاز"، والتي "تذهب لأبعد مما يطلبه قانون الشركات البريطاني"، مشيرا إلى أن القواعد " يتم تطبيقها بصرامة".

لكنه قال أيضا، في الرسالة التي اطلعت عليها بي بي سي، إنه "مقدر لمشاعرها الجارفة"، كما كرر تعازيه لها.

وفي الشهر الماضي، طالبت شركة بي إن سبورتس القطرية، أحد أكبر شركاء البث في الخارج القائمين على الدوري الممتاز بـ"تحقيق كامل" في صفقة الاستحواذ المقترحة على نيوكاسل يونايتد.

كما بعث الرئيس التنفيذي للشركة القطرية العملاقة، يوسف العبيدلي، رسائل إلى رؤساء أندية الدوري الممتاز بشأن الصفقة.

واتهم العبيدلي الحكومة السعودية بـ"تسهيل سرقة الحقوق التجارية للدوري الممتاز لمدة ثلاث سنوات تقريبا من خلال دعمها لخدمة القراصنة الضخمة (بي اوت كيو)".