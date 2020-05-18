مصدر الصورة Sotheby's Image caption تم بيع الحذاء في مزاد سوثبيز يوم الأحد

بيع حذاء أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان ويحمل توقيعا في عام 1985 بمبلغ قياسي قدره 560 ألف دولار أمريكي في مزاد عبر الإنترنت.

وكان من المتوقع أن يجلب حذاء نايكي اير جوردان 1س Nike Air Jordan 1s))، الذي ارتداه خلال موسمه الأول مع فريق شيكاغو بولز، ما بين 100ألف و 150 ألف دولار في دار سوذبيز للمزادات.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 500 ألف و437 دولار لزوج من أحذية نايكي "مون شوز" Moon Shoes التي أنتجت عام 1972.

وكان جوردان يرتدي زوجين غير متطابقين من الحذاء، اذ يرتدي مقاس 13 في رجله اليسرى ومقاس 13.5 في رجله اليمنى.

وتمّ بيع حذاء نايكي اير جوردان 1س من قبل جوردان غيلير، مؤسس متحف "شوزيوم" Shoezeum الخاص بحذاء "مون شوز" Moon Shoes في لاس فيغاس.

وتزامن المزاد مع فيلم وثائقي من نيتفليكس بعنوان "ذا لاست دانس" The Last Dance الذي يحتوي على لقطات من وراء الكواليس حين كان فريق شيكاغو بولز يحاول الفوز بلقب الدوري الامريكي للمحترفين للمرة السادسة في موسم 1997-98.