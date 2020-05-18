مصدر الصورة Getty Images Image caption يتدرب اللاعبون بالفعل على نحو منفرد

اتفقت نوادي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج لاستئناف التدريب، والتي تسمح للاعبين بالتدريب في مجموعات صغيرة، اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وصوتت النوادي بالإجماع لصالح هذا القرار في اجتماع عقد يوم الإثنين تحت شعار "مشروع الاستئناف".

وبموجب هذا القرار، يتعين على اللاعبين التقيد بشروط التباعد الاجتماعي، ولن يسمح بأي تدريبات تتضمن الالتحام بين اللاعبين.

وجاء في القرار أن المرحلة الأولى "تم الاتفاق عليها بعد التشاور مع اللاعبين والمديرين الفنيين وأطباء النوادي وخبراء مستقلين والحكومة".

كما جاء في نص القرار الذي أصدره الدوري الممتاز أن "التقيد الحرفي بالسياقات الطبية بأعلى المستويات سيضمن عودة الجميع إلى التدريب في بيئة تتصف بأكبر قدر من السلامة".

وجاء في نص القرار أيضا أن "صحة وسلامة كل المشاركين هي أولوية الدوري الممتاز، وعملية استئناف التدريبات ستتم خطوة بخطوة".

ونص القرار أيضا على "استمرار التشاور مع اللاعبين والمدراء والنوادي والدوري واتحاد مديري النوادي لبلورة السياقات الضرورية للعودة إلى تدريبات الالتحام الكامل".

وفي السابق، قال القائمون على الدوري الإنجليزي الممتاز إنهم يرون إمكانية استئناف المباريات يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل. لكن هناك توقعات بأن يؤجل هذا الموعد.

وفي الأسبوع الماضي، بُعثت للاعبين والمديرين قواعد استئناف التدريب، والتي حصلت بي بي سي على نسخة منها. وتشمل القواعد وجوب تعقيم أعلام زوايا الملعب والكرات وقوائم المرمى وغيرها بعد كل تدريب.

وتشمل إجراءات المراقبة والرصد فحص اللاعبين مرتين في الأسبوع واستجوابهم يوميا قبل التدريب وفحص درجات حرارتهم.

وقامت النوادي بالفعل بفحص لاعبيها للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا نهاية مطلع الأسبوع.

وقال المدير الفني لنادي نيوكاسل، ستيف بروس، إن استئناف التدريب سيكون "على قدر كبير من الأمان" إذ سيصل اللاعبون إلى ملاعب التدريب وقد ارتدوا بالفعل ملابس اللعب وأغطية للوجه.

وقال بروس لقناة النادي التلفزيونية "كانت فترة صعبة للغاية، ولكني آمل أن تكون المرحلة الأولى من استئناف التدريب آمنة قدر المستطاع، وأنا واثق في أن الجميع سيشعرون بالسرور لأننا نتخذ الإجراءات الملائمة بهذا الصدد".

وأضاف "سيسمح لنا في المرحلة الأولى بتدريب أربعة أو خمسة لاعبين في الساحة الواحدة، ولذا سيكون لكل لاعب ربع مساحة الملعب لنفسه ولن يكون التباعد مشكلة في هذا المجال. سنستأنف التدريب بثمانية أو عشرة لاعبين في الوقت الواحد في ملعبين منفصلين".

وتابع "اتخذت كل الاحتياطات اللازمة بخصوص الأمان، وليست لدي أي مشاكل في هذا الإطار ويمكنني القول للمشجعين واللاعبين ومسؤولي النادي إنهم سيتمتعون بأقصى درجات الأمان. نعلم كلنا أن هذا الفيروس لن يزول قريبا، وأنه سيبقى معنا لفترة من الزمن، ولكني أعتقد أنه في ظل القواعد التي نعتمدها سنبذل كل ما في وسعنا لاستئناف نشاطنا".

ما الذي سيحدث لاحقا؟

19 مايو: يمكن للاعبين أن يستأنفوا تدريباتهم على أن يتقيدوا بتعليمات التباعد.

25 مايو: الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للنوادي للتقدم بخططها بشأن استئناف الموسم الكروي.

1 يونيو: الموعد الذي حددته الحكومة البريطانية لاستئناف الأنشطة الرياضية خلف أبواب موصدة، أي دون حضور مشجعين.

12 يونيو: الموعد الذي يأمل الدوري الإنجليزي الممتاز أن يشهد أولى المباريات.