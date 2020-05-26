مصدر الصورة Reuters Image caption بايرن يسعى لتمديد رقمه القياسي بالفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة على التوالي

قطع بايرن ميونيخ شوطا كبيرا في الحفاظ على لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد فوزه على منافسه بروسيا دورتموند بهدف نظيف، ليصبح فارق النقاط بينهما 7 نقاط.

وسجل هدف المباراة الوحيد يوشوا كيميش قبيل نهاية الشوط الأول، حيث سدد كرة من فوق الحارس بشكل رائع، ليضمن النقاط الثلاث لفريقه على حساب بروسيا دورتموند صاحب الأرض ووصافة الترتيب.

ويسعى بايرن لتمديد رقمه القياسي بالفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة على التوالي.

وارتفع رصيد بايرن، الذي حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري، إلى 64 نقطة بينما تجمد رصيد دورتموند عند 57 نقطة.

وكان بروسيا دورتموند قد حصل على اللقب موسمي 2010 -2011 و 2011- 2012 تحت قيادة المدير الفني الحالي لليفربول يورغن كلوب، لكن بايرن ميونيخ تمكن من السيطرة على جميع المواسم التالية.

وأوضح المدير الفني لبايرن ميونيخ هانسي فليك أنه يركز على الفوز بالمباريات بشكل أساسي.

وقال فليك "لست مهتما بالمستقبل في الوقت الراهن، لكن اهتمامي منصب على ما يدور الآن، واليوم كنا نرغب في الفوز والتقدم خطوة كبيرة إلى الأمام، وقد فعلنا بسبب تمتعنا بالشجاعة والحسم عند اللزوم".

ويعد "بوندسليغا" أول بطولة كروية مهمة في أوروبا تستأنف نشاطها قبل عشرة أيام عقب فترة توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ تقام المباريات بدون جماهير لتقليل خطر العدوى.

ويستضيف بايرن السبت المقبل فريق فورتونا دوسلدورف المهدد بالهبوط بينما يحل بروسيا دورتموند ضيفا على بادربورن في اليوم التالي.