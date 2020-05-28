مصدر الصورة Getty Images Image caption عبّر لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز عن فرحتهم بقرار استئناف المباريات

من المقرر استئناف فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو/حزيران المقبل، وذلك شريطة أن توافق الحكومة على المضي قدما في إقامة المباريات.

وتوجد 92 مباراة متبقية في البطولة التي أرجئت فعاليتها بسبب تفشي وباء كورونا.

ومن المنتظر إقامة مباراة بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وأخرى بين مانشستر سيتي وأرسنال في 17 يونيو/حزيران، على أن تقام جولة كاملة من المباريات بين 19 إلى 21 يونيو/حزيران.

وستقام جميع المباريات المتبقية بدون جمهور، وتبث مباشرة عبر "سكاي سبورتس"، و"بي تي سبورت"، و"بي بي سي سبورت" و"أمازون برايم".

ولم تصدر الحكومة حتى الآن الإرشادات الخاصة بمتطلبات السلامة، وستبقى هذه الخطط خاضعة لمتغيرات أزمة تفشي وباء كورونا.

وعلمت بي بي سي سبورت أن الأندية المشاركة وافقت على تاريخ مؤقت لإتمام البطولة وهو يوم السبت 25 يوليو/تموز.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن "الدوري الممتاز ونوادينا فخورون بأن لديهم مشجعين متحمسين ومخلصين بشكل لا يصدق".

وأضاف: "من المهم التأكد من أن أكبر عدد ممكن من الناس يمكنهم مشاهدة المباريات في المنزل".

وأوضح ماسترز أن تاريخ الاستئناف لن يتم تأكيده "حتى الوفاء بجميع متطلبات السلامة المطلوبة".

وسيعلن اتحاد كرة القدم، صباح الجمعة، المواعيد المقترحة لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونصف النهائي والنهائي.

وفي ما يتعلق بالمنافسات الأوروبية، من المقرر أن تُجرى آخر 16 مباراة في دوري أبطال أوروبا ودوري أوروبا بين 6 و8 أغسطس/آب.

ولا تزال أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وولفز مشاركين في البطولتين. وسوف يناقش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخطط في اجتماع مرتقب الشهر المقبل.

"أول لقب منذ 30 عاما"

جرى تعليق فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مارس/آذار الماضي بسبب تفشي الوباء.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مارس/آذار الماضي بسبب الوباء

ومن المرجح أن تكون أغلب المباريات المقبلة ذهاباً وإياباً، مع عدد قليل من المباريات المهمة التي ستقام في ملاعب محايدة، بناء على طلب من الشرطة.

لكن عدداً من الأندية أعرب عن معارضته لاستخدام ملاعب محايدة، بما في ذلك برايتون ووست هام وكريستال بالاس.

وصوتت الأندية بالإجماع، يوم الأربعاء، على استئناف التدريبات التي تعتمد على التواصل المباشر بين اللاعبين، بعد استئناف التدريبات الفردية الأسبوع الماضي.

وحتى الآن، أثبتت نتائج اختبار فيروس كورونا إصابة 12 شخصا بعد إجراء 2752 اختبارا عبر الدوري.

ويستمر اختبار اللاعبين والموظفين الدوري الممتاز مرتين في الأسبوع. ويجب على أي لاعب أو موظف مصاب أن يعزل نفسه لمدة سبعة أيام.

ويتصدر ليفربول حالياً جدول الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه، بينما يحتل بورنموث وأستون فيلا ونورويتش سيتي المراكز الأخيرة.

ويمكن للـ"الريدز"، الذين يسعون للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاماً، أن يحققوا الحلم بالفوز في أول مباراة لهم، إذا ما خسر مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، أمام أرسنال.

ماذا عن باقي أوروبا؟

•أكد وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا، يوم الخميس، أن الدوري الإيطالي سيعود في 20 يونيو/حزيران بعد تعليق الدوري في 9 مارس/آذار. ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب بفارق نقطة عن الوصيف لاتسيو، فيما يتبقى 12 جولة على نهاية الدوري.

•أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم السبت، أنه يمكن استئناف الدوري الإسباني ابتداءً من 8 يونيو/حزيران. ويتصدر برشلونة البطولة بفارق نقطتين عن ريال مدريد مع تبقي 11 مباراة.

•استؤنف الدوري الألماني في 16 مايو/أيار، ليصبح أول دوري رئيسي في أوروبا يعود إلى المنافسة. وتُلعب جميع المباريات من دون جمهور، ويتصدر بايرن ميونيخ برصيد 64 نقطة.

•حصل باريس سان جيرمان على لقب دوري الدرجة الأولى في فرنسا، وذلك بعد إنهاء بطولتي دوري الدرجة الأولى والثانية.

•في 25 أبريل/نيسان، توقف الدوري الهولندي، وألغى دوري المحترفين البلجيكي موسمه، على الرغم من أن قرار التصديق على ذلك لا يزال معلقاً.

•وفي 18 مايو/أيار، تم تأكيد سلتيك كبطل اسكتلندا للموسم التاسع على التوالي فيما هبط هارتس بعد أن انهاء الموسم. وتم اتخاذ القرار في اجتماع لمجلس الإدارة بعد أن اتفقت الأندية الـ12 على أن استكمال البطولة غير عملي.