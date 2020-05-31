الأرجنتيني ماورو إيكاردي ينتقل إلى باريس سان جيرمان

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أبرم نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، صفقة لضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 60 مليون يورو.

وانضم اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 27 عاما، إلى باريس سان جيرمان في سبتمبر/ أيلول الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية شراء اللاعب.

وبموجب الصفقة، سيلعب إيكاردي لصالح الفريق الفرنسي حتى يونيو/ حزيران 2024.

وسجل إيكاردي 20 هدفا في 31 مباراة في كل المسابقات التى خاضها باريس سان جيرمان قبل انتهاء موسم من الدوري الفرنسي بشكل مبكر في 30 أبريل/ نيسان بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخاض إيكاردي منافسات هذا الموسم جنبا إلى جنب مع مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني هداف الفريق الذي ينتهي عقده في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء في بيان صادر عن نادى إنتر ميلان: "يعلن نادي إنترناسيونالي ميلانو عن انتقال ماورو إيكاردي إلى نادي باريس سان جيرمان: المهاجم المولود في عام 1993 انتقل بشكل دائم إلى النادي الفرنسي".

"النادي يشكر اللاعب على المواسم الستة التي قضاها معنا ويتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية المستقبلية".