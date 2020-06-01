مصدر الصورة Reuters Image caption فاز برشلونة على ريال سوسييداد، في مباراته الأخيرة في الدوري الأسباني قبل الإغلاق

يستأنف فريق برشلونة دفاعه عن لقب الدوري الأسباني في 13 يونيو/حزيران، حيث من المقرر أن يواجه ريال مايوركا، في إطار عودة البطولة بعد توقفها لثلاثة أشهر، بسبب وباء كورونا.

وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا في 12 من مارس/ آذار، لكن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قال إنه يمكن استئنافه.

وسوف يسافر فريق برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، في 13 من يونيو/ حزيران الجاري، بعد يومين من استئناف الموسم عندما يواجه فريق ريال بيتيس إشبيلية.

أما ريال مدريد، الذي يلي برشلونة متصدر الدوري بفارق نقطتين، فسوف يلعب أول مباراة له في 14 من يونيو/ حزيران ضد فريق إيبار.

وأصدر المنظمون فقط تفاصيل جدول الجولتين الأوليين من المباريات، على الرغم من أن رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أكد أنه ستجرى مباريات في كل يوم من أيام الأسبوع، حتى اكتمال الموسم في 19 يوليو/ تموز المقبل.

ويستضيف برشلونة أيضا ليغانيس في 16 يونيو/ حزيران، ويلعب ريال على أرضه مع فالنسيا في 18 من الشهر ذاته.

وسيكون الدوري الإسباني ثاني مسابقة، من بين أكبر خمس بطولات دوري في أوروبا، تستأنف فعاليتها بعد التوقف الذي استدعاه تفشي جائحة فيروس كورونا.

واستأنف الدوري الألماني مبارياته في مايو/ أيار، ومن المقرر عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 من يونيو/ حزيران.