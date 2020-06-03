مصدر الصورة Getty Images Image caption سيدفع مايويذر تكلفة الجنازة في هيوستن، مسقط رأس جورج فلويد، وفي مينيسوتا وشارلوت

عرض الملاكم فلويد مايويذر، بطل العالم السابق في خمسة فئات، دفع تكاليف جنازة جورج فلويد، الذي قتل وهو قيد الاعتقال من قبل شرطة مينيابوليس.

ووقعت مظاهرات في الولايات المتحدة والعالم، بعد مقتل فلويد، أسود البشرة وغير المسلح، بينما كان ضابط الشرطة ديريك شوفين يضغط بقدمه على رقبته.

واتهم شوفين بقتل فلويد.

وقالت العديد من التقارير الأمريكية إن عائلة فلويد وافقت على عرض مايويذر.

وسيدفع مايويذر، 43 عاماً، تكلفة الجنازة في هيوستن، مسقط رأس جورج فلويد، وفي مينيسوتا وشارلوت.

وتتطلع عائلته أيضاً إلى إقامة جنازة رابعة، عرض مايويذر تغطية تكاليفها كذلك، وفقاً لـ "هوليوود آنلوكد".

وقال ليونارد إليرب، الرئيس التنفيذي لشركة "مايويذر بروموشنز"، لشبكة "إي إس بي إن": "من المحتمل أن يغضب مني لقول ذلك، ولكن نعم، إنه بالتأكيد سيدفع تكاليف الجنازة".

"لقد فعل فلويد هذا النوع من الأشياء على مدى السنوات العشرين الماضية".