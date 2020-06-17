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بعد 100 يوم من الانقطاع بسبب فيروس كورونا، ها هي مباريات الدوري الانجليزي تعود إلى جماهيرها ومحبيها، ولكنها تعود بشكل مختلف.

يفتتح مباريات "ما بعد الوباء" فريق أستون فيلا باستقباله فريق شيفيلد يونايتد. وتلعب فرق الدوري الانجليزي 92 مباراة متبقية من الموسم الحالي في 40 يوما.

وتقرر ضمن إجراءات الوقاية من انتشار الفيروس إقامة كل المباريات دون جمهور. وسيقف اللاعبون في المباريات الأولى دقيقة صمت ترحما على ضحايا فيروس كورونا. كما سيضعون شارات امتنانا للعاملين في قطاع الصحة العامة وما يقومون به في ظروف الوباء القاسية.

وخلال 12 مباراة الأولى من فترة "ما بعد الوباء" سيضع اللاعبون على ظهور قمصانهم، بدل الأسماء، عبارة "حياة السود مهمة" تضامنا مع حركة حقوق السود ومكافحة التمييز ضدهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، وما أثاره مقتله من احتجاجات عبر العالم.

وخضع اللاعبون والعاملون في الدوري الانجليزي لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورنا 8 مرات، كشفت عن 16 إصابة من أصل 8687 فحصا.

وستبث جميع المباريات المتبقية وعددها 92 على الهواء مباشرة، أربع منها ستبث على شاشة بي بي سي وهذا لأول مرة منذ إنشاء الدوري الانجليزي عام 1992.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري بحصيلة 25 نقطة، بينما تقبع فرق بورنموث وأستون فيلا ونوريتش سيتي في ذيل الترتيب ومنطقة النزول.

ويمكن لفريق ليفربول، الذي يسعى لنيل لأول لقب دوري منذ 30 عاما، أن يحسم الأمر لصالحه إذا فاز بمباراته الأولى في فترة "ما بعد الوباء"، كما سيعلن بطلا للدوري إذا خسر ملاحقه مانشستر سيتي الأربعاء أمام أرسنال.

لماذا عاد الدوري الانجليزي الآن؟

قرر المسؤولون عن الدوري الانجليزي عودة مباريات كرة القدم بعدما تأكد تراجع الإصابات بفيروس كورونا، في انجلترا، وبعدما قررت الحكومة تخفيف إجراءات الحجر الصحي، ولكن تنظيم المباريات سيخضع لإجراءات صحية وقائية.

وكانت الحكومة رخصت بعودة المنافسات الرياضية النخبوية دون جمهور بداية من أول يونيو / حزيران.

وقد أجمعت فرق الدوري الانجليزي على عودة التدريبات الجماعية في الأسبوع الأخير من مايو/ أيار، وكانت بدأت التدريبات الفردية في أسبوع سابق استعدادا لعودة المباريات.

وسيتم فحص اللاعبين والعاملين في الدوري مرتين في الأسبوع، وإذا تبينت إصابة أي واحد منهم فسيخضع للحجر الصحي 7 أيام.

وقد منح تأخير منافسات كأس أمم أوروبا فسحة للدوري الانجليزي لإعداد برنامج مباريات الموسم المقبل دون ضغط.

ولكن تبقى مشكلة عقود بعض اللاعبين، التي تنتهي يوم 30 يونيو / حزيران، بينما يتوقع أن يبدأ الموسم المقبل في شهر أغسطس/ آب.

وهناك فائدة مالية في عودة الدوري الانجليزي لأنه سيكون مضطرا إلى إعادة أموال حقوق البث التلفزيوني إذا ألغيت المباريات نهائيا.

متى تجري المباريات؟

تجري يوم الأربعاء مباراة أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد في السادسة مساء، وتليها مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال في اليوم نفسه.

وبعدها تلعب المباريات في نهاية الأسبوع.

أين يمكن أن تشاهد المباريات؟

تبث جميع المباريات وعددها 92 مباشرة على قنوات سكاي سبورت، بي تي سبورت، وأمازون برايم.

ستبث بي بي سي مباراة بورتسموث أمام كريستال بالاس يوم 20 يونيو / حزيران في السابعة و45 دقيقة، ثم مباراة نوريتش أمام إيفرتون يوم 24 يونيو / حزيران في السادسة، ولم تتأكد المبارتان المتبقيتان.

وفضلا عن المباريات المباشرة تتابعون على شاشة بي بي سي تقارير عن مباريات الأسبوع وملخصات عنها.

ما هي الإجراءات الوقائية؟

تجرى المباراة دون جمهور ولا يزيد عدد المسؤولين والعاملين في الملعب عن 300 شخص.

تقسم الملاعب إلى ثلاث مناطق: المنطقة الحمراء تشمل أرضية الملعب ودكة المدربين، المنطقة الصفراء المدرجات، المنطقة الخضراء أروقة المدرجات، وهناك قيود على من يمكنه المرور إلى أي منطقة.

يمكن لكل فريق أن يجري 5 تبديلات في كل مباراة، ويسجل 9 لاعبين في قائمة البدلاء.

يدخل اللاعبون والحكام إلى أرضية الملعب متفرقين، ولا مصافصحة قبل انطلاق المباراة، كما يتم تطهير أعمدة الركنيات والمرمى وكذا الكرات ولوحات إعلان لتبديل اللاعبين قبل وبعد كل مباراة.

تطهير لوحات إعلان التبديل بعد كل استعمال.

تلتزم الفرق بتعليمات الوقاية عند انتقال اللاعبين إلى الملعب لإجراء المباريات والعودة منها، من بينها التباعد الاجتماعي

كيف كانت الأمور قبل الوباء؟

قبل تعليق مباريات الدوري الانجليزي بسبب وباء فيروس كورونا كان فريق ليفربول يزحف نحو التتويج يلقب الدوري الانجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.

يعود الدوري وفريق ليفربول في الصدارة، ويمكن أن يحسم الأمور بفوز واحد خارج ملعبه.

وإذا خسر مانشستر سيتي أمام أرسنال فإن أشبال يورغن كلوب سيحتفلون بلقب الدوري الانجليزي بفوز في مباراة الدربي أمام إيفرتون.

وبالتالي يمكن القول إن التتويج بالدوري أصبح مسألة شكلية بالنسبة للفريق الأحمر.

وإذا تأكد إقصاء مانشستر سيتي عامين من دوري أبطال أوروبا بعد الطعن في الحكم فإن المركز الخامس سيفتح باب المنافسة الأوروبية الأولى لفرق الدوري الانجليزي.

وتحتل فرق ليفربول وليستر، وتشيلسي ومانشستر يونايتد حاليا مراكز تؤهلها لدوري أبطال أوروبا. وتتنافس فرق ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد وتوتنهام وأرسنال على مركز في المنافسة الأوروبية الأقوى.

أما في ذيل الترتيب فإن 6 فرق تصارع من أجل البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز، وهي نوريتش، وأستون فيلا، وبورنموث، وواتفورد ووستهام وبرايتون.