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وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم رسائل إلى أبرز الهيئات الدولية يؤكد فيها أنه "يعي ضرورة حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية"، وذلك ربما لطمأنة منتقديه، وإزالة العراقيل التي تعطل شراء البلاد لفريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي.

وتأتي هذه الخطوة بعد صدور تقرير عن منظمة التجارة العالمية يفيد بأن السعودية لم تقم بما فيه الكفاية لمكافحة القرصنة على البث التلفزيوني أو ما تعرف بقضية بي أوت كيو.

واتهمت الرياض ببث منافسات رياضية في الشرق الأوسط بطريقة غير قانونية، بما فيها مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها بي بي سي، إن "حقوق البث هي شريان الحياة الذي تعيش عليه، ليس أندية النخبة فحسب، وإنما العملية الرياضية برمتها. وتأتي مع طموحاتنا الرياضية مسؤوليتنا في المساعدة على مكافحة القرصنة، وقد وضعنا كأمة إطارا قانونيا صارما لتحقيق ذلك".

وأضاف أن السعودية تسعى لتكون "شريكا حقيقيا في الرياضة الدولية، يلتزم بالأخلاقيات والمبادئ التي يؤمن بها الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وحسب مصدر مقرب من الاتحاد السعودي فإن المسحل راسل أيضا االاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة الأولمبية الدولية، يؤكد فيها التزام بلاده بالمبادئ نفسها.

وتعهدت الرياض أيضا بمحاربة مئات المواقع الالكترونية التي تبث مباريات كرة القدم بطريقة غير قانونية، وهي خطوة تبدو أنها من أجل إقناع الدوري الانجليزي بالموافقة على صفقة بيع فريق نيوكاسل يونايتد.

وقالت الهيئة السعودية لحماية الملكية الفكرية في بيان إنها "تسعى إلى تعطيل 231 موقعا إلكترونيا تنتهك حقوق الملكية"، بما فيها تلك " الضالعة في بث محتوى القنوات الرياضية المشفرة".

ما هي آخر أخبار الصفقة؟

تبلغ قيمة عرض شراء فريق نيوكاسل يونايتد 300 مليون جنيه استرليني، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان.

وتخضع الصفقة منذ شهرين للدراسة والتحقق من هوية المالك الجديد المحتمل للقريق.

وقالت الحكومة في أبريل / نيسان إنها لن تتدخل في العملية، وإن القضية تخص الدوري الانجليزي وحده.

وقضت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الأخير بأن السعودية سهلت عملية القرصنة لبي اوت كيو، "وتصرفت بطريقة لا تتناسب" مع القوانين الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية.

ودعت المنظمة أيضا السعودية إلى "مطابقة قوانينها مع الالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي".

وقال المسحل في رسالته إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر سيفرين، إن الاتحاد السعودي شعر بالارتياح والتشجيع في تقرير منظمة التجارة الدولية الذي بين أن السعودية "اتخذت الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية"، وهي الإجراءات التي أقرت التجارة الدولية بأنها "مبررة وفق قواعد المنظمة".

وتملك شبكة بي أن سبورت القطرية حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي في الشرق الأوسط لمدة 3 أعوام في صفقة بلغت 400 مليون جنيه استرليني.

ودأبت السعودية على نفي مساعدتها لبي اوت كيو في قرصنة بث المباريات، مؤكدة على عدم وجود أي صلة بين الحكومة والقرصنة المزعومة.

وحاول الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني رفع دعاوى قضائية في السعودية ضد المسؤولين عن قرصنة المباريات، ولكن الحكومة عرقلت جميع المساعي بهذا الخصوص.

وتتهم السعودية أيضا باستعمال الاستثمار في الفرق الكبيرة واستضافة المنافسات الدولية من أجل تلميع صورتها الدولية.

ولكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات وتقول إنها تسعى إلى توسيع اهتمام السعوديين بالرياضة.