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أصبح لاعب التنس المصنف الأول عالميا، نوفاك ديوكوفيتش، أحدث لاعبي التنس الذين تثبت إصابتهم بمرض كوفيد-19.

ويأتي ذلك بعد أن كشف كل من اللاعبين غريغور ديميتروف وبورنا كوريش وفيكتور ترويكي عن إصابتهم بالمرض، عقب مشاركتهم في مسابقة "أدريا" التي رعاها ديوكوفيتش.

وكان الصربي ديوكوفيتش، البالغ من العمر 33 عاما، قد واجه مواطنه ترويكي في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي جرت في العاصمة الصربية بلغراد.

وقال لاعب التنس البريطاني أندي ماري إن نتائج الفحوص التي أجريت على اللاعبين تعد "درسا لنا"، بينما قال لاعب التنس الأسترالي نك كيريوس إن المشاركة في تلك الدورة كانت "قرارا غبيا".

يذكر أن مباريات التنس للمحترفين توقفت منذ فبراير/ شباط الماضي بعد استشراء وباء فيروس كورونا، ولكن مسابقة أدريا، وهي ليست ضمن مسابقات الاتحاد الدولي للاعبي التنس، كانت ضمن المسابقات الأولى التي تقام منذ ذاك.

وحضر الجولة الأولى من المسابقة في صربيا نحو 4 آلاف مشجع، وصوّر اللاعبون عقب المباريات وهم يرقصون في أحد ملاهي بلغراد.

وكان اللاعب البلغاري ديميتروف قد واجه الكرواتي كوريتش ضمن الجولة الثانية من الدورة في مدينة زادار الكرواتية.

ومع تخفيف كرواتيا القيود المفروضة بموجب حالة الإغلاق، لم يكن على اللاعبين أن يلتزموا بتعليمات التباعد الاجتماعي، وشوهدوا وهم يعانقون بعضهم البعض بعد انتهاء المباريات.

وأظهرت صور، نشرت بموقع المسابقة على الإنترنت يوم الجمعة، ديميتروف وهو يمارس لعبة كرة السلة مع ديوكوفيتش وألكسندر زفيريف ومارين كيليش. كما تُظهر الصور ديوكوفيتش وهو يضع ذراعه حول كوريش قبل نزالهما.

يذكر أن زفيريف وتشيليتش وأندري روبليف، الذين شاركو أيضا في المسابقة، لم تثبت إصابتهم بالفيروس، ولكنهم قالوا إنهم سيعزلون أنفسهم لمدة 14 يوما.