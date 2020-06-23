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قال يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، إنه يفضل أن يلعب مباراته المقررة مع مانشستر سيتي، في ملعب الاتحاد أرض منافسه بدلا من مكان محايد.

وسيتخذ قرار بشأن مكان إقامة مباراة الدوري الممتاز، التي تجرى في الثاني من يوليو/ تموز المقبل، خلال اجتماع للجنة استشارات السلامة بالمجلس البلدي لمانشستر سيتي، يوم الخميس المقبل.

وطلبت الشرطة في السابق لعب خمس مباريات في أماكن محايدة، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال كلوب: "أفضل أن تكون (المباراة) في مانشستر، وإلا سيكون من الصعب تنظيمها".

وأضاف: "أنا لا أعرف كيف سيكون الأمر، لكنها لن تكون في ليفربول، وهذا يعني أننا يجب أن نذهب إلى مكان حيث نحتاج إلى فندق".

ويواجه ليفربول فريق كريستال بالاس الأربعاء.

ويحتاج فريق الريدز خمس نقاط، ليحرز لقبه الأول في البريميير ليغ منذ 30 عاما. ويحتل فريق سيتي المركز الثاني بفارق 20 نقطة عن ليفربول.

وشملت المباريات الأخرى، التي خصصت لها أماكن محايدة، ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، ولكن تم التراجع عن ذلك ولعبت المباراة في ملعب فريق إيفرتون، غوديسون بارك، بعد محادثات بين الحكومة والشرطة ومسؤولي الدوري الممتاز.

وقال كلوب: "لقد أظهرت الفترة كلها، التي نحن فيها، أن الغالبية العظمى من الناس تصرفوا بشكل مسؤول وجاد فعلا، وتعاملوا مع هذا الوضع كما هو. ربما يكون مستوى الانضباط مرتفعا كما لم يحدث من قبل، لذلك لم أكن قلقا بشأن ذلك".