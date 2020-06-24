أسامة بن لادن "يظهر متفرجا" في ملعب ليدز يونايتد

مصدر الصورة Reuters

قال نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إنه "سيضمن عدم وجود المزيد من الصور المسيئة"، وذلك بعدما وُضعت صورة لزعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، على مقعد في ملعب النادي.

ولا يستطيع جمهور النادي حضور المباريات المتبقية من الموسم بموجب الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكانت عدة أندية قد دعت مشجعيها لإرسال صور شخصية لهم أو لأحبائهم لوضعها على المقاعد الشاغرة في الملاعب.

وقد أزال نادي ليدز يونايتد صورة أسامة بن لادن، الذي قُتل في عام 2011، من ملعب "إيلاند رود".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ليدز يونايتد إنه ستكون هناك صور شخصية على 15 ألف مقعد بالملعب خلال مباريات النادي الخمس المتبقية في الموسم. وتبلغ تكلفة الصورة الواحدة 25 جنيها إسترلينيا.

ويحتل الفريق المركز الثاني في بطولة دوري الدرجة الثانية، ويستضيف نادي فولهام، صاحب المركز الثالث، يوم السبت المقبل.