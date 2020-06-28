مصدر الصورة Getty Images Image caption حصل نادي مانشيتر سيتي على تحية الشرف غير مرة في تاريخه

سيؤدي لاعبو مانشستر سيتي التحية الشرفية لفريق ليفربول الفائز بالدوري الانجليزي في بداية المواجهة بينهما في ملعب الاتحاد.

وقال مدرب سيتي، بيب غوارديولا، عن المباراة: "سنؤدي التحية للاعبي فريق ليفربول عندما يأتون إلى ملعبنا، لأنهم يستحقون ذلك".

وضمن ليفربول لقب الدوري الانجليزي بعد 30 عاما من الانتظار إثر هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الجولة السابقة.

ويعد هذا لقب الدوري الانجليزي الممتاز التاسع عشر الذي يحرزه "ليفربول" في تاريخه، لكن آخر ألقابه كان في موسم 1989-90.

وحقق المدرب الألماني يورغن كلوب طفرة وموسما تاريخيا مع ليفربول إذ حصل الفريق على مجموع 86 نقطة بالفعل من 28 انتصاراً وتعادلين ومني بهزيمة واحدة من بين 31 مباراة، وتبقت له سبع مباريات..

ورفض غوارديولا الإفصاح عما إذا كان سيمدد عقده مع سيتي عندما ينتهي في 2021.

وسيكون عندها قد أمضى 5 مواسم كاملة في مانشستر، أي أكثر من فترته في نادي برشلونة، وهناك حديث عن رغبته في تغيير الأجواء.

مصدر الصورة Getty Images Image caption طاف مشجعو ليفربول في الشوارع احتفالا بالفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1989

وقال في حوار قبل مباراة كأس الاتحاد الانجليزي أمام نيوكاسل: "أنا متحمس لهذه المرحلة من الموسم والموسم المقبل، وبعدها سنرى".

وأضاف: "أنا مرتاح جدا في هذا النادي، ولا أريد التفكير كثيرا في أمور لا تزال بعيدة".