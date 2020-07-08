صلاح يتألق بهدفين ومانشستر سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية نظيفة

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حقق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه برايتون ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ).

وشهدت المباراة تألق الدولي المصري، محمد صلاح، الذي سجل هدفين، وصنع هدفا ثالثا لزميله، جوردن هندرسون.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يعزز هندرسون بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة.

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وفي الدقيقة ال45، قلص ليوناردو تروسارد الفارق بهدف لصالح برايتون، لكن صلاح عاود التسجيل في الدقيقة 76 لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 92 نقطة، بعد أكثر من أسبوعين من تتويجه رسميا بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ورفع صلاح، الهداف التاريخي للبطولة في شكلها الجديد، رصيده من الأهداف، هذا الموسم، إلى 19 هدفا، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين بعد جيمي فاردي، هداف ليستر سيتي، برصيد 22 هدفا، وأوبامايانغ، برصيد 20 هدفا.

وفي لقاء صحفي عقب المباراة، أكد صلاح أنه تدرب على تسجيل الأهداف بالرأس كما فعل في الهدفين اللذين سجلهما لفريقه.

وتألق صلاح، بشكل لافت، خلال الموسمين الماضيين مع ليفربول، وفاز بلقبي هداف البطولة الموسم الماضي، وأفضل لاعب في الموسم قبل الماضي.

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مانشستر سيتي

في الوقت نفسه سحق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني في البطولة، ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة سجلها، غابريل خيسوس، ورياض محرز، وفيرنانديز دافيد سيلفا، ورحيم ستيرلينغ، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم من النقاط إلى 69 نقطة.

وبهذه النتيجة سجل سيتي اسمه كأفضل فرق الموسم الجاري، حتى الآن، تهديفا ب86 هدفا، وذلك رغم خروجه من المنافسة على اللقب قبل ثلاث جولات.