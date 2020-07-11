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كان موسما رائعا لنادي ليفربول على كافة المستويات، إذ تمكن الفريق الذي يقوده يورغن كلوب من الفوز بلقب طال انتظاره من قبل جماهير النادي الإنجليزي العريق.

والآن، لم يتبق للفريق سوى أربع مباريات فقط في هذا الموسم، وقائد الفريق مصاب. وقد تتغلب الطبيعية البشرية، ويدخل ليفربول في حالة من الاسترخاء.

ولكن ما هي الأرقام القياسية التي قد يحطمها ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

أكبر فارق في النقاط

منذ عامين، فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وكان متقدما بـ19 نقطة على صاحب المركز الثاني في ذلك الموسم، مانشستر يونايتد، بينما كان ليفربول في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن وصيف الدوري الإنجليزي في ذلك العام.

لكن هذا الموسم، يحتل أشبال يورغن كلوب مركز الصدارة بفارق 23 نقطة عن السيتي، صاحب المركز الثاني، مما يعني أن الريدز قد يحطم الرقم القياسي لأشبال بيب غوارديولا.

أكبر عدد من النقاط

في موسم 2018، أصبح مانشستر سيتي أول فريق يحصل على 100 نقطة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وفي الموسم الحالي، وصل رصيد ليفربول إلى 92 نقطة حتى الآن، ولكنه لا يزال أمامه أربع مباريات.

وإذا فاز بثلاثة منها فقط، يستطيع تحطيم رقم السيتي في 2018. أما إذا فاز بالأربعة، فسوف يحطم الرقم بفارق أربع نقاط ليصل رصيده إلى 104 نقطة.

أكبر عدد انتصارات

هناك رقم قياسي آخر يحتفظ به أشبال غوارديولا هو عدد الانتصارات في موسم 2017-2018 وفي موسم 2018-2019.

أما ليفربول فقد فاز في 30 مباراة حتى الآن، لذا يمكنه كسر الرقم القياسي لسيتي حال الفوز في ثلاث مباريات فقط من أصل أربعة متبقية في الموسم.

أكبر عدد انتصارات على ملعبه

أكبر عدد من المباريات التي فاز فيها فريق في الدوري الإنجليزي على أرضه في موسم واحد هو 19 مباراة، وهو الرقم الذي سجله تشيلسي في موسم 2005-2006، ومان يونايتد في موسم 2010-2011، ومان سيتي في موسمي 2011-2012 و2018-2019.

لكن ما سبق لا ينطبق على ليفربول صاحب اللقب هذا العام، إذ أجبر الوباء فرق الدوري الإنجليزي على اللعب بدون جمهور. وبالطبع لا ذنب للنادي في ذلك.

ومع ذلك، يمكن لبطل الدوري تحقيق رقم قياسي جديد حال فوزه في المباراتين المتبقيتين على أرضه.

أرقام قياسية حققها ليفربول

كان الإنجاز الأكبر لليفربول هذا الموسم هو الحصول على لقب الدوري الإنجليزي بعد تعطش جماهير الفريق لذلك مدة ثلاثين سنة.

مصدر الصورة Reuters Image caption يمكن ليورغن كلوب تحقيق المزيد من الأرقام القياسية في المباريات المتبقية من الموسم الحالي

ولكن تتويج الريدز بطلا للدوري قبل نهاية الموسم بسبع مباريات يظل رقما قياسيا، إذ يُعد هذا هو الموسم الوحيد بالدوري الإنجليزي الذي يفوز فيه فريق باللقب بعد هذا العدد من المباريات.

وحقق أشبال كلوب رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي عندما فازوا على أستون فيلا الأحد الماضي، وهو الفوز رقم 24 على التوالي لبطل الدوري على ملعبه.

وحقق ليفربول إنجاز مان سيتي، عندما فاز في 18 مباراة على التوالي.

وحقق السيتي ذلك في الفترة بين أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الأول 2017، بينما حققه ليفربول هذا الرقم في الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إلى 24 فبراير/ شباط 2020.

أرقام لم يتمكن ليفربول من تحطيمها

قضت هزيمة ليفربول على يد واتفورد في فبراير/ شباط الماضي على أمل بطل الدوري في كسر الرقم القياسي الذي حققه فريق الأرسنال الإنجليزي حين فاز بالدوري الممتاز دون أية هزائم في موسم 2003-2004.

وكما يحتاج الريدز إلى 32 هدفا لتحقيق الرقم القياسي الخاص بمانشستر سيتي البالغ 106 أهداف في موسم 2017-2018، ومن غير المنطقي أن نتوقع من ليفربول المنافسة على هذا الرقم القياسي في المباريات الأربعة المتبقية له.

ويحتفظ السيتي برقمه القياسي الخاص بإحراز 50 نقطة من مباريات خاضها على ملعب الخصم، علاوة على الرقم الخاص بعدد المباريات التي فاز بها خارج ملعبه البالغ 16 مباراة.

ويحتفظ تشيلسي أيضا برقم قياسي، وهو أقل عدد من الأهداف دخل شباك فريق في الدوري الإنجليزي في موسم واحد. وحقق تشيلسي هذا الرقم في موسم 2004-2005 عندما دخل شباكه 15 هدفا فقط.

وفي نفس الوقت، دخل شباك ليفربول هذا الموسم 26 هدفا رغم حصول الفريق على أفضل دفاع في الدوري الإنجليزي هذا العام.