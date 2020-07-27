مصدر الصورة Getty Images Image caption لاعبو يوفنتوس يحتفلون بعد الفوز باللقب

أحرز يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بعد فوزه على سامبدوريا 2-0.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفه رقم 31 في الدوري هذا الموسم من ركلة حرة نفذها ميراليم بيانيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، فيما سجل فيديريكو برنارديسكي الهدف الثاني لأبطال الدوري في الدقيقة 67.

وبذلك، أصبح فريق المدرب ماوريتسيو ساري الوحيد الذي يفوز بتسعة ألقاب متتالية في واحدة من أفضل خمس بطولات دوري في أوروبا.

وأضاع رونالدو فرصة للاقتراب أكثر من رصيد تشيرو إيموبيلي، الذي سجل 34 هدفا ليصبح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، حيث أهدر ركلة جزاء عندما اصطدمت الكرة بالعارضة في الدقائق الأخيرة.

وأضاع يوفنتوس فرصة لضمان الفوز باللقب فيما وصفه المدرب ساري بالهزيمة "الفوضوية" في أودينيزي يوم الخميس الماضي.

واضطروا لتحمل الكثير من الضغوط في الشوط الثاني من مباراة يوم الأحد، ولكن هدف برنارديسكي ضمن لساري، المدرب السابق لتشلسي، الفوز باللقب الأول في مسيرته الإدارية.

وانتهت آمال سامبدوريا في إيجاد طريقة للعودة إلى المباراة، بعد أن أكملوا اللقاء بـ10 لاعبين إثر طرد مورتن ثورسبي.

رقم قياسي

يوفنتوس هو واحد من ثلاثة فرق أوروبية تحرز تسعة ألقاب متتالية، إلى جانب سلتيك في اسكتلندا ولودوغوريتس رازغراد من بلغاريا.

ويُعتقد أن الرقم القياسي العالمي للألقاب المتتالية في الدوري من نصيب تافيا، الذي فاز بدوري فانواتو لمدة 15 موسما متتاليا (1994 إلى 2009).

وفاز ليون بسبعة ألقاب فرنسية متتالية (بين 2002 و2008)، بينما فاز ريال مدريد بخمسة ألقاب إسبانية متتالية مرتين، وهيدرسفيلد وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد، تعد الفرق الوحيدة التي فازت بثلاثة ألقاب متتالية في إنجلترا.

وضمن الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا - إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا - سجل يوفنتوس رقما قياسيا بفوزه بـ36 لقبا، متقدما على ريال مدريد حامل لقب بطل إسبانيا هذا الموسم.