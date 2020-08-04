مصدر الصورة REUTERS Image caption يمكن أن يحصل اللاعبون على بطاقة حمراء إذا رأى الحكم أنهم سعلوا عمداً في وجه الخصم

قال كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنّ اللاعبين الذين يسعلون عمداً في وجه لاعبين آخرين أو مسؤولي المباريات سيواجهونالحصول على بطاقة حمراء.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنّ هذه المخالفة تقع ضمن "استخدام لغة و/أو إيماءات مسيئة أو مهينة أو هجومية".

وأضاف: "كما هو الحال مع جميع المخالفات، يتعيّن على الحكم إصدار حكم حول الطبيعة الحقيقية للمخالفة".

ويأتي هذا التوجيه وسط جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد: "إذا كان الأمر عرضياً، فلن يتخذ الحكم أي إجراء، كما لن يفعل في حال حدوث السعال "على مسافة كبيرة بين اللاعبين."

لكنه أشار الى أنّه "ومع ذلك، عندما يحصل السعال على مسافة قريبة بما يكفي ليكون عملاً هجومياً بشكل واضح، يمكن للحكم اتخاذ الإجراء."

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بدوره إرشادات لكرة القدم غير المحترفة في البلاد وستدخل الارشادات حيز التنفيذ على الفور.

وجاء في وثيقة الاتحاد الإنجليزي: "إذا لم تكن الحادثة عنيفة بما يكفي لتبرير عملية طرد، فيمكن إصدار تحذير وإنذار بشأن 'السلوك غير الرياضي للاعب'".

وأضاف أنّ الحكام يجب ألا ينظروا إلى معاقبة السعال "الروتيني" ولا يمكن دعم الإجراء إلا إذا كان من الواضح أنه كان فعلاً واضحاً ضدّ شخص آخر".

وفي ما يتعلّق بالدوري الممتاز، لم يصدر توجيه مكتوب بذلك وسيكون الأمر متروكاً لتقدير حكم المباراة في ما يتعلق بالعقوبة.