مصدر الصورة GETTY IMAGES Image caption خضع عرض الاستحواذ للفحص أربعة أشهر من جانب مسؤولي الدوري الممتاز

طالبت رابطة لمشجعي نادي "نيوكاسيل يونايتد" مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز بتقديم إجابات تتعلق بانهيار صفقة استحواذ محتملة للنادي بقيمة 300 مليون جنيه استرليني.

وسحبت مجموعة استثمارية قدمت العرض، ويدعمها "صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، اهتمامها بالاستحواذ على النادي الأسبوع الماضي.

وتعرضت عملية الشراء لمعوقات جراء مزاعم تتعلق بسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان وتعاملها مع قرصنة حقوق البث التلفزيوني للنشاطات الرياضية.

ونفت المملكة أنها تقف وراء البث غير القانوني لمباريات الدوري الممتاز.

ووصف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأنه "خطأ"، لكنه نفى أن يكون وجه أمرا بقتله.

وخضع العرض لفحص استمر أربعة أشهر من جانب مسؤولي الدوري الممتاز.

وعلمت بي بي سي سبورت أن الدوري أراد المزيد من الإجابات بشأن من سيكون المسؤول النهائي عن النادي.

بيد أن رابطة مشجعي نادي نيوكاسل يونايتد قالت إن المشجعين والأشخاص في شمال شرق إنجلترا "تم تجاهلهم" من قبل مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد "خسارة استثمارات بمئات الملايين من الجنيهات".

وتضم الرابطة 14 ألف عضو، من بينهم 97 في المئة كانوا يؤيدون صفقة الاستحواذ، وتقول إنها تريد "شفافية" و"إجابات" بشأن "انهيار الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد [الذي] أضاع فرصة كبيرة".

مصدر الصورة GETTY IMAGES Image caption مايك آشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد

ورفض مسؤولو الدوري الإنجليزي التعليق.

لكن الممولة البريطانية أماندا ستافيلي، التي ترأس المجموعة التي قدمت عرض الاستحواذ قالت إن الإجابات قدمت لمسؤولي الدوري الإنجليزي.

وقالت الرابطة إن أعضاءها أرسلوا أكثر من ألف رسالة إلى نواب البرلمان يطلبون مساعدتهم ومطالبة مسؤولي الدوري الإنجليزي بالشفافية، فضلا عن عريضة عبر الإنترنت مع أكثر من 78 ألف توقيع لإجراء تحقيق مستقل في تعامل الدوري الممتاز مع القضية.

وقال بيان رابطة مشجعي نادي نيوكاسل: "قد يكون لدى الدوري الإنجليزي أسبابه الوجيهة لفحص صفقة الاستحواذ لأكثر من أربعة أشهر وقد يكون مسؤولو الدوري الإنجليزي بذلوا كل الإمكان لحماية أعمالهم ونيوكاسل يونايتد".

وأضاف: "على الرغم من ذلك يجب أن تتوافر شفافية بعد انتهاء العملية، ويجب تقديم إجابات بشأن القرارات التي تؤثر على ملايين الأشخاص في منطقتنا".

وقال البيان: "حتى الآن يشير صمت (مسؤولي) الدوري الإنجليزي إلى أنهم يعتقدون أن أهالي منطقة الشمال الشرقي لا يعنيهم الأمر وأننا غير جديرين بإجابات".

وقال مالك نيوكاسل، مايك اشلي، إنه مازال "ملتزما بنسبة 100 في المئة" بالاتفاق السعودي.

وقالت مؤسسة "روبن براذرز"، التي كان من المقرر أن تحصل على حصة 10 في المئة في صفقة استحواذ النادي، يوم الاثنين إنهم "سيظلون داعمين تماما للصفقة إذا كان هناك طريق للمضي قدما".