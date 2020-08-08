مصدر الصورة Reuters Image caption بايرن فاز بمجموع المباراتين 7-1

تأهل فريقا بايرن ميونيخ وبرشلونة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد لقاءين مساء السبت في إياب دور الستة عشر.

وتمكن بايرن ميونيخ الألماني من التغلب على ضيفه تشيلسي الانجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في أليانز أرينا معقل البايرن.

وبهذه النتيجة تفوق البايرن على منافسه في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف واحد بعدما كان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب في ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة في فبراير/ شباط الماضي، قبل توقف النشاط الرياضي في أوروبا أاغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخلال الدقائق الخمس والعشرين الأولى من مباراة الإياب، سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للبايرن من ركلة جزاء ثم إيفان بيريزيتش ليصبح تشيلسي أمام مهمة شبه مستحيلة تحتاج إلى تسجيل ستة أهداف على الأقل في شباك مضيفه.

وتمكن البلوز من تقليص الفارق بهدف بواسطة تامي أبراهام الذي استغل خطأ حارس بايرن مانويل نوير لكن البديل كورينتين توليسو عزز موقف البايرن سريعا بالهدف الثالث قبل أن يعود ليفاندوفسكي إلى تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه.

وفي الوقت نفسه، عبر برشلونة عقبة ضيفه الإيطالي نابولي بنتيجة مريحة 3-1 بعدما انتهت مباراة الذهاب في إيطاليا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تقدم لينغليت لبرشلونة في الدقيقة العاشرة قبل أن يعزز ميسي بالهدف الثاني في الدقيقة 23.

واختتم لويس سواريز النتيجة لمصلحة برشلونة بالهدف الثالث قبل أن يقلص إلسيني الفارق بهدف في الدقيقة 50.

وبذلك يلتقي بايرن وبرشلونة في دور الثمانية الذي سيقام هذا الموسم من مباراة واحدة ستقام يوم الجمعة في مدينة لشبونة، عاصمة البرتغال.