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استمتع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني بموسم رائع مع فريقه، لكنه يُصر على أنه لا يسعى لتحطيم رقم قياسي مسجل باسم كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا.

وسجل لاعب المنتخب البولندي، البالغ من العمر 31 عاما، هدفين في المباراة التي فاز بها بايرن ميونيخ على تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل بطل الدوري الألماني إلى دور ربع النهائي من البطولة.

وأحرز ليفاندوفسكي 13 هدفا في سبع مباريات من الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، ولا تفصله سوى أربعة أهداف عن الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في موسم واحد من البطولة، المسجل باسم رونالدو في موسم 2013-2014، حين سجل 17 هدفا لفريق ريال مدريد.

وإذا واصل بايرن ميونيخ مشواره حتى المباراة النهائية، المقررة في لشبونة، فهذا يعني أن لدى ليفاندوفسكي فرصة من ثلاث مباريات ليحاول التفوق على الرقم القياسي المسجل باسم رونالدو، الذي خرج فريقه الحالي يوفنتوس من البطولة.

وعندما سُئل عن الموضوع، قال ليفاندوفسكي: "هذا ليس هدفا شخصيا بالنسبة لي. أمامنا مباريات أخرى قليلة في مرحلة الإقصاء، وأنا أسعد بصنع الأهداف بمقدار سعادتي بتسجيلها".

وربما يكون ليفاندوفسكي قريبا من رقم رونالدو القياسي في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، لكنه بعيد تماما عن حصلية نجم يوفنتوس الإجمالية من الأهداف في البطولة الأوروبية.

فلاعب منتخب البرتغال يتصدر ترتيب الهدافين في تاريخ البطولة بمجموع 130 هدفا، بفارق 64 هدفا عن ليفاندوفسكي، الذي صعد إلى المركز الرابع بعد تسجيله هدفين أمام تشيلسي.

وعلى ليفاندوفسكي أن يسجل 16 هدفا في كل موسم خلال المواسم الأربعة المقبلة إذا أراد أن يعادل رقم رونالدو. هذا إذا افترضنا أن رونالدو سيتوقف عن التسجيل تماما خلال هذه المدة، وهو أمر من الصعب تصوره.

ولكن ليفاندوفسكي تفوق على رونالدو هذا الموسم في عدد الأهداف المسجلة في جميع المنافسات، إذ سجل البولندي 53 هدفا، بينما سجل البرتغالي 36 هدفا.

إنجازات ليفاندوفسكي الرائعة هذا الموسم

أثبت ليفاندوفسكي أمام تشيلسي أنه واحد من أحسن الهدافين في العالم. فقد سجل هدفين وصنع آخرين في مباراة الذهاب، وأضاف هدفين في مباراة العودة. ويعني ذلك أنه لعب دورا في جميع أهداف فريقه السبعة في المباراتين.

وسجل 53 هدفا هذا الموسم في 36 مباراة من أصل 44 شارك فيها.

وتضمنت حصيلة أهداف ليفاندوفسكي مع بايرن ومع المنتخب البولندي خلال موسم 2019-2020 أربعة أهداف أمام فريق النجم الأحمر بلغراد في دوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، وثلاثية أمام شالكه في الدوري الألماني يوم 24 أغسطس/ آب، وثلاثية أخرى مع المنتخب الألماني في لاتفيا في تصفيات أمم أوروبا يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول.

وإذا أضفنا الحصيلة الإجمالية لمساهمته في إحراز الأهداف في المنافسات المحلية خلال الموسمين الماضيين (بالتسجيل والتمريرات الحاسمة)، التي بلغت 67، فإنه سيكون مباشرة خلف ليونيل ميسي الذي ساهم في 95 هدفا لفريق برشلونة.