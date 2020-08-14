مصدر الصورة Reuters Image caption فيدال يعتبر زميله في برشلونة ميسي لاعبا من كوكب آخر

قال لاعب برشلونة، أرتورو فيدال، إن فريقه السابق، بايرن ميونيخ سيواجه الجمعة "أحسن فريق في العالم" في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع الكثيرون أن يفوز بايرن على منافسه برشلونة عندما يلتقيان في مدينة لشبونة البرتغالية.

وأضاف: "أتفهم سبب التشاؤم، ولكننا أحسن فريق في العالم. المشكلة أننا لا نظهر دائما كل إمكانياتنا".

وسبق لكل من بايرن وبرشلونة أن فاز كل واحد منهما باللقب الأوروبي 5 مرات، ويتوقع هذا الأسبوع 48 في المئة من قراء بي بي سي الرياضية أن يفوز بايرن بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2013.

ولم يظهر برشلونة هذا الموسم بقوته المعهودة، إذ تنازل عن الدوري الإسباني لغريمه ريال مدريد، وجعل مدربه، كوينك سيتيان، تحت ضغط رهيب.

أما بارين فقط حقق نتائج باهرة منذ العودة إلى المنافسة بعد الإغلاق الصحي، وفاز بالدوري الألماني للمرة الثامنة.

وقال فيدال: "سيلعب بايرن بثقة وعليهم أن يعرفوا أنهم لن يوجهوا فريقا في الدوري الألماني، إنه فريق برشلونة. عندنا ميسي، وعندنا أحسن اللاعبين، وسنبرهن على ذلك".

وسيواجه الفائز منهما فريق مانشستر سيتي أو ليون في نصف النهائي.

وسيعتمد بايرن على قوته الضاربة في الهجوم، روبرت لفاندوفسكي، الذي سجل 13 هدفا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويأتي في المركز الثاني بعد كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف التي سجلها خلال موسم واحد.

ويرى فيدال أن لفاندوفسكي "لاعب رائع، وخطير جدا، كما أنه هداف ماهر، يصعب التصدي له، ولكن لا يمكن مقارنته بميسي، الذي هو لاعب من كوكب آخر، ولكن يمكن القول إن لفادوفسكي أحسن مهاجم في العالم مع لويس سواريز".

"المواجهة ليست بين ميسي وبارين"

يمكن لميسي أن يتساوى مع رونالدو في الفوز باللقب الأوروبي 5 مرات إذا حمل الكأس هذا العام، ولكن بارين ليس سهلا.

ووقع مدرب بارين المؤقت، هانسي فليك، عقدا دائما خلال فترة الإغلاق، وقد يحقق الثلاثية في أول موسم له مع الفريق إذا فاز في لشبونة.

يقول فليك: "نكن لهم الكثير من الاحترام، لأن برشلونة من أحسن الفرق الأوروبية منذ عقود، وميسي توج أحسن لاعب في العالم لسنوات عديدة، وهو لاعب استثنائي، ولكن ميسي فقط، والمواجهة بين برشلونة وبايرن، وميسي لاعب عالمي وفكرنا في كيفية التعامل معه. علينا أن نلعب كفريق، من المهم أن نتحلى بالذكاء في التعامل معه. علينا أن نغلق المساحات ونضغط عليه ونفوز في الثنائيات".

مصدر الصورة Reuters Image caption ليفاندوفسكي سجل 13 هدفا حتى الآن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

الإحصائيات: هدف في كل 47 دقيقة

بلغ كل من بارين وبرشلونة ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا 18 مرة في 24 و23 مشاركة لهما على التوالي، وهو أكبر معدل نجاح من أي فريق آخر.

ويلعب برشلونة ربع النهائي للمرة 13 على التوالي، أي كل عام منذ الموسم 2007 -2008، وهو رقم قياسي في تاريخ المنافسة.

وخسر برشلونة مباريتين فقط من 31 مباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا. ولم ينهزم بعد في هذه المنافسة، وهو واحد من ثلاثة فرق لم تذق طعم الهزيمة هذا الموسم مع بارين ومانشستر سيتي.

غوسجل مهاجم بارين لفاندوفسكي 13 هدفا في سبع مباريات فقط من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بمعدل هدف في كل 47 دقيقة، وهو أعلى معدل في تاريخ المنافسة الأوروبية.