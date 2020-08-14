مصدر الصورة Getty Images Image caption عاد مولر مجددا في الدقيقة 31 ليتلقى عرضية من جوشوا كيميتش ويسكن الكرة بلمسة قوية في مرمى برشلونة

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا كبيرا على برشلونة الاسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليعبر الفريق الالماني إلى نصف النهائي في انتظار الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوليمبيك ليون السبت.

وافتتح توماس مولر التسجيل للبايرن مبكرا في الدقيقة 4، في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في مدينة لشبونة البرتغالية، بعد أن تلقى تمريرة من روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة استقرت في شباك مواطنه مارك أندريه تير شتيغن.

ولم يحتج برشلونة سوى ثلاث دقائق ليحقق التعادل لكن بنيران صديقة، عندما سجل دافيد ألابا عن طريق الخطأ في مرمى مانويل نوير لدى محاولة تشتيته عرضية من جوردي ألبا في منطقة الجزاء.

وتمكن إيفان بريشيتش من إدراك التقدم للبايرن مجددا في الدقيقة 22، بعد تمريرة من سيرج غنابري، سددها بقوة عبرت إلى الشباك بعد أن ارتطمت بقدم شتيغن.

وبعد ستة دقايق أحرز غنابري الهدف الثالث للفريق الألماني بعد تمريرة من ليون غوريتسكا وضعته وجها لوجه مع تير شيتغن، ليضع الكرة في الشباك.

وعاد مولر مجددا في الدقيقة 31 ليتلقى عرضية من جوشوا كيميتش ويسكن الكرة بلمسة قوية في مرمى برشلونة.

وبعد 12 دقيقة على بداية الشوط الثاني، نجح جوردي ألبا في إيصال الكرة إلى لويس سواريز الذي راوغ جيريمي بواتنغ بمهارة وسجل الهدف الثاني لبرشلونة.

وفي الدقيقة 63، اخترق ألفونسو ديفيس الجبهة اليُسرى لبرشلونة ومرر كرة أرضية لكيميتش في منطقة الجزاء، ليسجل الأخير الهدف الخامس للبايرن.

وانهار برشلونة في الدقائق العشر الأخيرة، ليتلقى ثلاثة أهداف تناوب عل تسجيلها كل من ليفاندوفسكي وفيليبي كوتينيو على التوالي.

وفي الدقيقة 82، سجل ليفاندوفسكي الهدف السادس لبايرن بعد تلقي كرة عرضية من كوتينيو وضعها رأسية في الشباك الخاوية لبرشلونة.

وسجل كوتينيو الهدف السابع عبر تسديدة أرضية سكنت يمين الحارس تير شتينغن في الدقيقة 85، بعد أن تلقى تمريرة في المنطقة من مولر.

وختم كوتينيو الانتصار الكبير لبايرن بهدف ثامن في الدقيقة 89، بعد أن تلقى تمريرة رأسية من لوكاس هرنانديز في منطقة الخصم، ليلتف ويضع الكرة بسهولة في مرمى شتيغن.