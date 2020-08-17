مصدر الصورة GETTY IMAGES Image caption فشل سيتين في قيادة برشلونة للفوز بأي لقب في موسم 2019-2020.

أفادت تقارير بأن نادي برشلونة في طريقه لإعلان إقالة المدرب كيكي سيتين بعد الهزيمة التاريخية التي مني بها الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الصحفي الرياضي الإسباني غيليم بالاغي إنّ مدرب هولندا، رونالد كومان، قد يكون الرجل الذي سيحل محله.

وأهين برشلونة بهزيمته بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونخ، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية يوم الجمعة.

وعُين سيتين، 61 عاما، خلفا لإرنستو فالفيردي في يناير/كانون الثاني الماضي، ولكنه فشل في قيادة فريقه للفوز بأي لقب في موسم 2019-2020.

وقالت محطة الإذاعة الإسبانية كادينا كوبي، مساء الأحد، إنها تحدثت إلى رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو الذي أبلغها أن "سيتين أقيل من منصبه".

وقال الصحفي المتخصص بكرة القدم الإسبانية، بالاغي، إنّه "تمّ الاتصال" بمدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوتشيتينو، لكن لاعب برشلونة السابق كومان سيكون خياراً أكثر شعبية.

وقال بالاغي لبي بي سي: "سيجتمع مجلس الإدارة (الاثنين) وستتم إقالة [سيتين]". وأضاف: "عليهم اختيار مدرب لأنه في غضون أسبوعين يبدأ الموسم التحضيري - والحديث هو أن كومان قد يكون الرجل".

وأشار إلى أنه: "[كومان] رفض عرضا في يناير/كانون الثاني، لكن الوضع مختلف الآن. أعتقد أن وضعه الصحي آنذاك ربما يكون قد لعب دوراً".

وأضاف: "إنه اسم سيجعل الجميع سعداء بشكل أو بآخر."

مصدر الصورة Getty Images Image caption رونالد كومان

ونُقل كومان، مدرب إيفرتون وساوثامبتون السابق، 57 عاماً، والذي تم تعيينه كمدير فني لهولندا في فبراير /شباط 2018، إلى المستشفى في مايو/أيار بسبب شكوى من ألم في صدره.

وتحدثت تقارير عن ترشيح بوتشيتينو لتدريب برشلونة على الرغم من أنه أقيل من توتنهام بعد خمس سنوات في المنصب.

وبحسب بالاغي، فإن المدرب الأرجنتيني لن يلقى استحسان الجماهير، بسبب تاريخه كلاعب ومدرب لمنافس برشلونة المحلي إسبانيول.